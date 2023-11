Foiano Book Festival, domani, venerdì 3 novembre, parte la quinta edizione

Arezzo, 2 novembre 2023 – Una tre giorni con nove autori per l’apertura della quinta edizione del Foiano Book Festival.

Sarà uno show speciale, già sold out, di Neri Marcorè, in programma venerdì 3 novembre alle 19 in Sala Furio del Furia.

Sabato 4 novembre spazio ad autori e giornalisti per un pomeriggio intenso che tra romanzi, viaggi e mondi lontani.

Si partirà alle 16, in Sala Carbonaia con la scrittrice campana Carmen Verde che presenterà il suo ultimo romanzo “Una minima infelicità “ (Neri Pozza) che è stato candidato al Premio Strega. Un libro dal ritmo veloce e leggero, pieno di ossessione e dolcezza, di crudeltà e pietas. La storia magica di una figlia vissuta all’ombra della madre

A seguire un altro nome talentuoso della narrativa italiana, la siracusana Veronica Galletta, vincitrice del premio Campiello e finalista dello Strega, con il suo libro “Pelleossa” (Minimum Fax). Un romanzo corale, ambientato nel paesino siciliano di Santafarra, a partire dal 1943. Ci racconta un periodo della storia siciliana che è meno lontano di quanto appaia, con riferimenti alla tradizione letteraria isolana, nel solco dell’ambiguità fra reale e fantastico .

Alle 18 nel palco dalla Sala Carbonaia sarà la volta di due colonne della narrativa toscana come Enzo Brogi e Tito Barbini in un dialogo tra storie, politica e viaggi.

La giornata si sabato si chiude con un grande nome del giornalismo italiano, Domenico Iannacone che alle 21 in Sala Furio del Furia, in dialogo con Anna Cherubini, racconterà le periferie, i fragili e i pezzi dimenticanti della nostra società, dove la legalità e l’accoglienza diventano miraggi, storie straordinarie che poi sono quelle che ci passano a fianco senza che ne accorgiamo. Iannacone trasforma le sue inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia.

Domenica 5 novembre sono due gli incontri in programma: alle 17 in sala Carbonaia Piergiorgio Pulixi presenta “Stella di Mare” (Solferino) con un racconto intenso che indaga il senso più controverso della giustizia e alle 18 in sala Furio del Furia arrivano il comico ed attore Paolo Rossi con la figlia Georgia per presentare il libro “Chissà se è vero” (Rizzoli).

Il Foiano Book Festival è promosso dal Comune di Foiano della Chiana con il patrocinio della Regione Toscana, con la coproduzione di Officine della Cultura ed ilsostegno della Banca Popolare di Cortona, Fattoria Santa Vittoria ed in collaborazione con la libreria Libri Parlanti di Castiglion del Lago e la Cartolibreria La Piramide di Foiano della Chiana.