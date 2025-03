Firenze, la mostra “Parlando con i colori”: i dipinti di John Griffiths in dialogo con la Collezione Levett

Firenze, 7 marzo 2025 – Un'esposizione che celebra il linguaggio universale del colore e il suo potere comunicativo. Fino al 10 aprile 2025, nello spazio ‘Sotto al British’ (Lungarno Guicciardini 15, Firenze), sarà possibile visitare la mostra "Speaking through Color", che mette in dialogo 11 dipinti di John Griffiths con alcune opere della prestigiosa Collezione Levett.

L'evento unisce infatti le opere dell'artista anglo-fiorentino John Griffiths, scomparso nel 2015, con cinque dipinti di artiste di spicco dell'espressionismo astratto americano: Elaine de Kooning, Pat Passlof, Audrey Flack, Ethel Schwabacher e Joan Mitchell. Il colore, la composizione e la luce diventano gli strumenti attraverso cui questi artisti esprimono emozioni, raccontano storie personali e ritraggono paesaggi e figure amate.

Un tributo alla forza espressiva del colore

Griffiths, artista diversamente abile, ha affrontato sfide fisiche significative per poter comunicare attraverso la pittura, proprio come le artiste selezionate hanno superato barriere sociali e artistiche per affermarsi nel panorama dell'arte contemporanea. Il suo lavoro si distingue per un uso magistrale della tavolozza cromatica, con pennellate che trasmettono energia e intensità emotiva.

A Griffiths Peter Dulborough, insegnante del British Institute of Florence, compositore e cantautore, ha dedicato il brano "John's Colours", registrato nel suo recente album "Touch".

L'ingresso alla mostra è gratuito, con la possibilità di effettuare donazioni a favore del Centro terapeutico europeo, dove Griffiths ha sviluppato la sua arte.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 - 18:30, sabato dalle 10 alle 12.30.