FiPiLi Horror Film Festival a Livorno: Filo rosso con la paura d'autore

È giunto alla dodicesima edizione il FiPiLi Horror Festival, la manifestazione dedicata alla paura tra cinema e letteratura, che terrorizzerà gli amanti del genere dal 27 al 31 ottobre a Livorno. Tra gli ospiti dell’edizione 2023 il regista Michele Soavi e il cantautore Francesco Motta.

La kermesse sarà anticipata dalla sezione ’Aspettando FiPiLi Horror Festival’ con appuntamenti dentro e fuori Livorno come martedì 24 ottobre: al Cinema La Compagnia Firenze alle 19 per ’Showcase cortometraggi horror’ in collaborazione con Sentiero Film Factory, ingresso gratis. Il 25 ottobre al Cinema Arsenale Pisa alle 19 sempre per ’Showcase cortometraggi horror’ il pubblico potrà godersi il ’Best of FiPiLi Horror Festival 2022’ ancora a ingresso gratuito. Si entrerà nel vivo della manifestazione con Michele Soavi, maestro del cinema thriller e horror italiano, storico co-regista di Dario Argento, di Joe D’Amato e di Terry Gilliam. Sarà l’ospite di eccezione del FiPiLi Horror Festival, la cui inaugurazione avverrà venerdì 27 ottobre alle 18 (alla biblioteca del Portuale in via San Giovanni13 a Livorno) con la mostra fotografica ’Dellamorte Dellamore: lo sguardo di Mimmo Cattarinich’. Mentre alle 21.45 (al Cinema Teatro 4 Mori) lo stesso Soavi, che negli ultimi 30 anni ha curato la regia di pellicole cult come ’Deliria’, ’La chiesa’, ’Il Sangue dei vinti’, incontrerà il pubblico in sala in occasione del talk ’Il futuro non è scritto’. Il ’FIPILI Horror Festival’ saluterà il pubblico con la maratona di Halloween ’Dal tramonto all’alba’ con Federico Frusciante martedì 31 ottobre dalle 22.30 (Cinema Teatro 4 Mori, via).

M. D.