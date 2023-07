Festa della Birra Artigianale e Notte Bianca

Arezzo, 18 luglio 2023 – Dopo il successo della scorsa edizione torna la Festa della Birra Artigianale in Valdichiana e lo fa all’interno della Notte Bianca dello Shopping. L'evento organizzato da Comune di Foiano e Confcommercio Arezzo è in programma sabato 22 luglio ed animerà le strade del centro storico dalle ore 19.00 fino tarda notte. Negozi aperti fino a mezzanotte, Street Food con i migliori prodotti del territorio, animazione per bambini con artisti di strada e spettacoli circensi e ovviamente tanta musica dal vivo in ogni piazza.

Una delle novità di questa edizione sarà lo spettacolo a cura di Enzo Scartoni e Andrea Fognani che in Piazza Matteotti faranno ballare il pubblico e illumineranno con centinaia di palloncini colorati la notte di Foiano. Protagonista assoluta della serata sarà la Birra artigianale, esempio di qualità territoriale e innovazione imprenditoriale.

A Foiano saranno presenti con i propri stand alcuni tra i migliori birrifici del Centro Italia, dai birrifici toscani Saragiolino e San Girolamo, agli Umbri San Biagio fino ai Romagnoli Amarcord e tanti altri. Per l’occasione ristoranti, bar, locali e le attività commerciali del centro storico offriranno menù a tema e promozioni speciali.

“E’ uno degli appuntamenti più sentiti da tutta la comunità, dichiara Jacopo Franci Vice Sindaco e Assessore alle Attività Produttive del Comune di Foiano. Siamo reduci da una prima edizione, quella del 2022, di grande successo ed abbiamo lavorato assieme a Confcommercio e agli operatori commerciali del Centro Storico per fare una seconda edizione ancora più ricca e divertente. In questi anni, come Amministrazione, ci siamo dati degli obiettivi ben precisi per rafforzare il ruolo della città in tutta la Valdichiana, come centro dinamico ed attrattivo sia per i turisti che per i cittadini. Mostre, concerti, incontri e notti speciali come quella di sabato, fanno tutti parte di un percorso che sta dando risultati importanti per l’economia e la vita sociale di Foiano. Desidero ringraziare Confcommercio, i nostri operatori e gli imprenditori dei birrifici, provenienti da tante parti d’Italia, per aver creduto in questo progetto.”

“La nostra speranza è di ripetere il successo dello scorso anno, commenta Stefano Scricciolo di Confcommercio Arezzo. Questo evento che mette assieme un prodotto di grande tradizione come la birra artigianale e la vitalità commerciale degli operatori di Foiano rappresenta per noi un elemento su cui investire e potenziare. Saranno tanti i momenti gastronomici e musicali, con un’attenzione particolare per i bambini, che animeranno questa serata insieme ai commercianti Foianesi con i loro Saldi e tantissime sorprese. E’ chiaro che questa non può essere la soluzione dei problemi che affliggono il commercio a Foiano, ma è un passo importante e soprattutto un segnale forte di attenzione verso il nostro mondo di cui dobbiamo sicuramente ringraziare l'amministrazione Comunale con in testa l'assessore Jacopo Franci.