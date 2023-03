Weekend 1 e 2 aprile in Toscana: eventi e mostre, cosa fare

Firenze, 30 marzo 2023 – L’inizio di primavera vuol dire stare all’aria aperta. O comunque uscire di casa. Soprattutto nel weekend, grazie all’aria più mite.

E in Toscana, è proprio il caso di dirlo, fioriscono gli appuntamenti di tutti i tipi. Dalle sagre agli eventi musicali, dagli spettacoli agli incontri culturali. C’è l’imbarazzo della scelta nel weekend di sabato 1 e domenica 2 aprile.

E’ un appuntamento tradizionale, un grande punto di riferimento del mondo dell’antiquariato in Italia: la fiera antiquaria di Arezzo è pronta come sempre a stupire i visitatori con oggetti di tutti i tipi esposti da operatori che da anni sono il top del settore. Appuntamento sabato 1 e domenica 2 aprile. Oggetti per tutti i gusti: collezionismo, fumetti, tessile, mobili.

Per chi ha il pollice verde, ma anche semplicemente per chi è appassionato di giardinaggio, appuntamento con Verdemura a Lucca venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile. E’ una mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta. Si svolge sulle mura. Sono 170 gli espositori che propongono piante e articoli per il giardinaggio in una location unica come appunto le Mura.

Scarperia, in Mugello, provincia di Firenze, è in festa per la sagra del fritto misto. Un appuntamento che vede la zona ristorazione aperta per la cena di sabato 1 aprile e il pranzo e la cena della domenica 2 aprile Il ristorante è al coperto. L’appuntamento è al circolo Mcl in via San Martino 16. Appuntamento con il gran fritto alla toscana ma anche con tortelli mugellani e carne alla brace.

C’è un vero festival dello street food a Pontedera. L’appuntamento è per giovedì 30, venerdì 31 marzo, sabato 1 aprile e domenica 2. La location è quella di piazza Garibaldi. Ci saranno piatti davvero per tutti i gusti e da tante regioni italiane. Dalla polenta al rosti di patate, dal lampredotto ai cannoli siciliani, sarà possibile fare un vero e proprio giro d’Italia gastronomico.

Una gita sulla laguna di Orbetello è perfetta da legare insieme a una visita al mercatino lagunare, che si svolge proprio a Orbetello sabato 1 e domenica 2 aprile. Antiquariato, modernariato e tante curiosità sui banchi.

Sono tante le abitazioni di personaggi illustri scomparsi diventate musei in Toscana. Abitazioni che custodiscono un passato da difendere, perché raccontano la nostra storia. L’Associazione case della memoria organizza, sabato 1 e domenica 2 aprile, interessanti visite guidate in queste dimore. Dalla casa del Boccaccio a Certaldo a quella di Machiavelli a San Casciano Val di Pesa. Tutte le info per prenotare sono a questo link.