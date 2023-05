Esercizi di disamore, al teatro Mario Spina

Arezzo, 19 maggio 2023 – Sabato 20 maggio alle 21 appuntamento al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, Interno12 e Compagnia Invisibile presentano «Esercizi di disamore» con Francesca Barciulli, Stefano Berbeglia, Giuliana Bianchi, Annalisa Cei, Carlo Giabbanelli, Cordelia Palla, Stefania Salvietti, Giovanni Visibelli per la regia di Alessandra Bedino.

Dalla nascita in poi noi esistiamo nella relazione e spesso, consapevoli o no, noi siamo quella relazione. Ecco perché forse ci affanniamo tutta la vita nel tentativo di creare relazioni sane, soddisfacenti e improntate allo scambio d’amore. Un tentativo molto spesso destinato al fallimento, come testimonia egregiamente il teatro di tutti i tempi, dalla tragedia greca in poi. Disamore, mancanza d’amore, di attaccamento; indifferenza. Esercizi di disamore ci fa vivere, in un prologo e 10 scene, una costellazione di situazioni quotidiane che ruotano proprio intorno alla mancanza d’amore, alla incapacità di amare in modo sano. In ogni scena personaggi diversi sono invischiati in relazioni distorte o dolorose o assurde. «Può essere la relazione ossessiva tra genitori e figli, quella ambigua tra partner di una coppia ordinaria oppure quella senza speranza tra coniugi divisi da una malattia, ma anche la relazione conflittuale che si crea dentro la stessa persona tra opposti sentimenti, tra verità e menzogna, tra senso del dovere e bisogno di libertà, tra paura e senso di responsabilità – dice Alessandra Bedino che cura la regia dello spettacolo - Sembra sempre che non si parli di noi, ma poi dobbiamo riconoscere che certi temi ci riguardano eccome, che certe situazioni sono certamente paradossali ma ‘vere’. Lo spettacolo ha un ritmo crescente che porta fino a una scena corale in cui si può sorridere dell’umano disamore. Una sfida attoriale notevole per una compagnia di non professionisti, una prova di sensibilità individuale e affiatamento di gruppo che sono ben felice di aver condotto».