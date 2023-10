Escursionista massese muore per un malore mentre sale sull’Etna. Inutili tutti i tentativi di rianimazione

Tragedia sull’Etna per un turista toscano originario di Massa, morto durante un’escursione a 2.800 metri sul livello del mare nella zona dell’osservatorio astronomico nel versante nord del vulcano. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano lo hanno trasportato a valle fino agli impianti turistici di Piano Provenzana e lo hanno raggiunto tempestivamente con la squadra di soccorso, assieme ai sanitari dell’eliambulanza 118 atterrati sul posto, che, valutate le condizioni di salute, hanno avviato le manovre di rianimazione, con ausilio di defibrillatore. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, dopo circa 100 metri di camminata successivi alla discesa dal pulmino turistico si è accasciato perché colto da un malore e per lui non c’è stato nulla da fare.