Escursione e Visita guidata a Monte San Savino sul tema olivo e olio

Arezzo, 20 novembre 2024 – Domenica 24 novembre a Monte San Savino escursione e visita guidata in occasione della Fiera di Santa Caterina

Le associazioni Cammino della Traslazione A.S.D. affiliata C.S.I. Arezzo, la Pro Loco di Monte San Savino, grazie alla collaborazione con l’Az. Monteservizi, il Museo dell’olio SuprEvo Morettini, con il Patrocinio del Comune di Monte San Savino, organizzano per il secondo anno l’escursione e visita guidata sul tema: “L’olivo e il suo olio nell’ambiente tipico toscano”.

I responsabili delle associazioni organizzatrici Nicola Meacci e Manola Donnini dichiarano congiuntamente: “Con questa iniziativa, che si inserisce in una serie di eventi in collaborazione nel territorio di Monte San Savino, intendiamo promuovere in una esperienza sensoriale i valori culturali, storici, paesaggistici dell’olivo e dell’olio, tipici della Toscana e dei colli della Valdichiana, coltivati dall’uomo da migliaia di anni.

Tutto ciò in concomitanza dell’antica Fiera di Santa Caterina di Monte San Savino, dedicata alle eccellenze del gusto, che segnava un tempo nella società agricola locale il passaggio dalla stagione autunnale a quella invernale. In passato nelle nostre zone era consuetudine cogliere le olive proprio per questa Fiera, che risale addirittura al ‘500, nella quale si vendevano animali tipici del territorio e gli scaldini tra cui lo quello “col fischio” in ceramica caratteristico della cittadina savinese”.

Il programma di domenica 24 novembre prevede:

Ore 9:30 - ritrovo presso il Museo del Cassero in Piazza Gamurrini, iscrizioni e presentazione evento a cura di Nicola Meacci, referente Cammini C.S.I. Arezzo e Manola Donnini Presidente Pro Loco Monte San Savino

Ore 9:45 - partenza camminata che attraverserà gli oliveti terrazzati del colle di Monte San Savino e la valle dell’Esse fino al Museo dell’olio SuprEvo inaugurato nel 2023

Ore 11:00 - arrivo previsto al Museo SuprEvo Morettini in Via XXV Aprile, e visita guidata di un’ora circa a cura di Silvia Morettini e Chiara Cartocci responsabili area educativa, culturale dell’Oleificio Toscano Morettini

Ore 12:00 - partenza per il rientro verso il centro storico in un percorso ad anello

Ore 13:00 - arrivo nel centro storico di Monte San Savino e degustazione degli oli partecipanti al concorso 2024 “Santa Caterina”, offerta da Az. Monteservizi

Ore 15:30 - degustazione presso l’Infopoint Morettini in Corso Sangallo

Regolamento evento:

prenotazione gradita - iscrizione 7 euro comprensiva di ingresso e visita guidata al museo dell’olio e assistenza lungo il percorso ad anello per un totale di circa 6 km - è necessario abbigliamento e scarpe adatte al trekking – in caso di maltempo si svolgerà solo la visita guidata al museo dell’olio e la degustazione, con spostamenti con mezzi propri – i partecipanti si dichiarano idonei alla partecipazione e declinano da responsabilità le associazioni organizzatrici derivanti dalla partecipazione alla camminata non competitiva.

Informazioni e prenotazioni:

[email protected] - [email protected]