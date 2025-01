“Elena, la matta” al teatro Dante di Sansepolcro

Arezzo, 21 gennaio 2025 – Prosegue la Stagione Teatrale con un nuovo spettacolo in calendario mercoledì 29 gennaio. Quella sera a partire come sempre dalle ore 21 il Dante ospiterà “Elena, la matta”, evento inserito nel ricco programma degli appuntamenti che riguardano le celebrazioni per la Giornata della Memoria. Fra documento storico, emozione e ironia, Paola Minaccioni torna sul palco con una grande prova d’attrice vestendo i panni di un’antieroina del Novecento, Elena di Porto, la “matta” del ghetto ebraico di Roma. Una storia vera tutta al femminile che si trasforma in uno spettacolo coinvolgente e di grande impatto emotivo, che aiuta a riflettere su uno dei periodi più tragici e bui della nostra esistenza.

Inizio spettacolo ore 21.

Prevendita dei biglietti a partire da lunedì 27 gennaio presso la Biblioteca o prenotabili allo 0575 732434 e ritirati il giorno della rappresentazione presso il botteghino del teatro dalle ore 20.00.