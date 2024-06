Arezzo, 25 giugno 2024 – L’attesa è finita. È tutto pronto per l’inizio della dodicesima edizione del Passioni Festival che prenderà il via mercoledì 26 giugno con un evento dedicato a Giorgio Vasari nella splendida cornice della Sala del Trionfo e della Virtù a Casa Vasari, in via XX settembre 55 a partire dalle 18:00.

Questa edizione della kermesse ideata da Marco Meacci sarà in buona parte dedicata a Giorgio Vasari, nell’anno in cui si svolgono le celebrazioni per il 450° anniversario della morte e proprio nella settimana in cui Vasari morì, esattamente il 27 giugno 1574.

Stefano Pasquini, appassionato e studioso di Vasari, terrà una conferenza nella quale illustrerà i risultati di un lungo studio da lui svolto volto a ricostruire il lungo rapporto fra Giorgio Vasari e Cosimo I de’ Medici, a partire dal primo approccio del pittore con Francesco Buonanni, segretario del duca, nel maggio del 1550 fino alla morte del granduca il 21 aprile 1574. Saranno quindi analizzati, in modo dettagliato, da un lato i rapporti umani e professionali fra Vasari e Cosimo, dall’altro lato le realizzazioni della politica culturale della corte medicea. Verrà ricostruito il nuovo inquadramento degli artisti effettuato con la creazione dell’Accademia del disegno e le linee essenziali delle principali opere realizzate (ristrutturazione di Palazzo Vecchio, Uffizi, Corridoio vasariano, Logge del Vasari ed altro).

Per l’evento a Casa Vasari è consigliato di arrivare con un po’ di anticipo visto il numero limitato di posti a disposizione all’interno della sala.

“Da tanti anni – spiega Gabriele Grazi della Feltrinelli Point di Arezzo - continua questa collaborazione con il Passioni Festival che ha portato autori di grande interesse in città. Per noi è un piacere collaborare con le realtà culturali del nostro territorio ed offrire occasioni di approfondimento culturale”.

Il Passioni proseguirà poi giovedì 27 giugno spostandosi in Fortezza, dove rimarrà fino a sabato 29 giugno. Nella giornata di giovedì, a partire dalle 18:00, il giornalista e scrittore Sergio Rizzo presenterà il suo ultimo libro “Io so’ io. Come i politici sono tornati ad essere intoccabili”, edito da Solferini. Moderano l’evento Federico D’Ascoli e Matteo Giusti. Venerdì 28 giugno, alle 18 in Fortezza, sarà la volta di un altro evento interamente dedicato a Giorgio Vasari. L’ex direttore del MANN di Napoli Paolo Giulierini, insieme al professore Stefano Causa, terranno una conferenza dal titolo “Vasari a Napoli. Vasari e Napoli”. Sabato 29 giugno in Fortezza, a causa della concomitanza con la partita della Nazionale alle 18, gli eventi partiranno alle 15:30. SI parte con Eraldo Affinati, che presenterà il suo libro “Le città del mondo” edito da Gramma Feltrinelli; poi spazio a Cinzia Della Ciana e Andrea Matucci, che leggeranno un dialogo immaginario tra Vasari e Mecenate tratto dal libro “Genio e Regolatezza nel Rinascimento” edito da Helicon Edizioni e infine Filippo Ceccarelli presenterà il libro edito da Feltrinelli “B. Una vita troppo”. Il Festival vivrà poi il suo momento conclusivo alla Tenuta di Frassineto, quando giovedì 4 luglio alle 21 sarà ospite il comico e scrittore Giobbe Covatta che presenterà il suo libro “Il commosso viaggiatore – Alla scoperta dell’Africa” edito da Giunti.