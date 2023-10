E’ sempre più Miss Italia. Oggi e domani semifinali

Inizia l’avventura delle ragazze toscane nella semifinale di Miss Italia. Sono in dieci per un sogno, arrivare alla finalissima di Salsomaggiore che dal 7 all’11 novembre assegnerà lo scettro di bellezza più ambito. Si tornerà nel centro termale emiliano che ha ospitato per decenni l’ultimo atto del concorso di bellezza più prestigioso. L’obiettivo della finale è già stato raggiunto dalla miss Toscana la versiliese Giada Pieraccini, 18 anni di Seravezza, ammessa di diritto come tutte le miss regionali. Le altre dieci reginette che hanno vinto fasce regionali satellite sono impegnate oggi e domani in Calabria, a Corigliano-Rossano, dove verranno vagliate da una giuria tecnica. Sono in 210 da tutta Italia a contendersi solo 20 posti ma la pattuglia del Granducato è molto carica e tutte sperano in un ottimo risultato come del resto la Syriostar, l’agenzia concessionaria del concorso. Le qualificate toscane alla semifinale di Miss Italia sono Chiara Helg , 21 anni di Poggibonsi, Siena (Miss Miluna), Debora Sarti, 26 anni di Casalguidi, Pistoia (Miss Cinema), Justine Leso, 19 anni di Carrara (Miss Givova), Kelly Modaro 20 anni di Montecatini Terme, Pistoia (Miss Eleganza), Maria Vittoria Frediani, 20 anni di Quarrata, Pistoia (Miss Rocchetta Bellezza), Marianna Parri, 25 anni di Terricciola, Pisa (Miss Framesi), Marina Frisenna, 29 anni di Montespertoli, Firenze (Miss Social), Klea Hoxha 17 anni, Pistoia (Miss Sorriso), Sharon Gruttadauria, 26 anni di Cascina, Pisa (Miss Isola d’Elba) e India Piccinetti 19 anni di Abbadia S.Salvatore, Siena (Miss prefinalista 2022).

A Corigliano ci sarà un rappresentante toscano. E’ stato chiamato a presentare le semifinali Raffaello Zanieri, fiorentino, che ha condotto sul palco tutte le selezioni della nostra regione compresa la finale regionale di Castelfiorentino che ha eletto Giada Pieraccini. I nomi delle finaliste a fine giornata, domani. Alla finale di Salsomaggiore parteciperà come ospite, con la fascia di Miss Coraggio, la grossetana Ilenia Garofalo premiata per la sua voglia di rinascita dopo l’incidente stradale che la portò in fin di vita.