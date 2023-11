Dopo il successo europeo, La Tosca arriva a Cortona

Arezzo, 30 novembre 2023 – Dopo un tour europeo ricco di applausi a scena aperta da parte del pubblico, la Tosca con la Cor Orchestra è pronta ad arrivare a Cortona: venerdì 7 dicembre alle ore 21,15 al Teatro Signorelli. L'opera è stata portata in scena dalla Compagnia d’Opera Italiana Firenze e dalla CorOrchestra in Germania e Austria: Marktoberdorf, Hanau, Wels, Recklinghausen e Bad Säckingen. In ogni occasione pubblico in piedi e applausi per la rappresentazione, fra i protagonisti ricordiamo Samantha Sapienza nel ruolo di Floria Tosca, Vladimir Reutov che interpreta l’amante Mario Cavaradossi e Ricardo Crampton, il capo della polizia Barone Scarpia. A completare il cast Michele Mignone (Cesare Angelotti), Mirco Felici (il sagrestano), Alberto Fonti (Spoletta), Sergio Dragone (Sciarrone) e Gabriella Füzy (pastorello). I musicisti della CorOrchestra di Cortona, con la direzione del maestro Alvaro Lozano, hanno eseguito questo capolavoro del compositore toscano sempre con grande maestria. Prenotazioni ed informazioni al 340 811 9192 - [email protected] - Biglietti online: www.musictick.com € 20,00; ridotti € 15,00