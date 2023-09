Donne e fisica: Gabriella Greison a confronto con ottocento alunni

Arezzo, 16 settembre 2023 – Uno spettacolo rivolto alle scuole per raccontare il contributo delle donne alla storia dell’umanità e al progresso. Mercoledì 20 settembre, dalle 10.00, gli spazi della centrale di Aisa Impianti a San Zeno saranno invasi da circa ottocento giovani alunni di scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado che verranno accompagnati in un percorso divulgativo e laboratoriale dal titolo “Sei donne che hanno cambiato il mondo” alla presenza della fisica, scrittrice e attrice Gabriella Greison. L’appuntamento è promosso dalle Acli di Arezzo all’interno del progetto “Donne in scienza” realizzato con il contributo dell’Assessorato Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità del Comune di Arezzo con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul tema dell’emancipazione femminile e di favorire così una conseguente affermazione della cultura di genere.

Il cuore della mattinata sarà rappresentato dallo spettacolo divulgativo di Greison che, tratto dal libro “Sei donne che hanno cambiato il mondo”, racconterà la vita, le scoperte e le attività pioneristiche di personalità quali Marie Curie, Lise Meitner, Emmy Noether, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr e Mileva Marić. Questo incontro, differenziato a seconda dell’età degli alunni, tratterà i temi della cultura di genere e dell’uguaglianza di diritti attraverso la condivisione e la valorizzazione dell’eccezionale contributo portato allo sviluppo dell’umanità da queste donne che, in pochi decenni, hanno contribuito a epocali avanzamenti scientifici. Le sei eroine raccontate da Greison sono state una fonte di ispirazione e hanno aperto una strada ad altre donne, dimostrando volontà, abilità, talento e spirito indomito in un mondo “ostile” di soli uomini. Il tutto sarà raccontato direttamente dalle parole di una scrittrice che è stata definita “la donna della fisica divulgativa italiana” per la sua capacità di portare una materia particolarmente complessa nei romanzi e nei teatri. L’incontro, aperto dai saluti di Loredana Gori e di Valentina Matteini (rispettivamente coordinatrice del progetto “Donne in scienza” e vicepresidente delle Acli di Arezzo), sarà arricchito dalla visita alla centrale di recupero totale Zero Spreco di San Zeno con la scoperta del nuovo osservatorio astronomico, con attività laboratoriali e con attività teatrali, prevedendo un programma variegato per permettere agli alunni coinvolti di vivere ulteriori momenti di formazione, incontro e riflessione sui temi trattati nel corso dello spettacolo.