Arezzo, 26 aprile 2025 – Domenica dalle 10 alle 19 al parco "Giuliano Giuliani" “Il Parco delle Occasioni”: al mercatino per Casa Thevenin anche maglie dell'Arezzo autografate da calciatori

Ci saranno anche due maglie originali dell'Arezzo autografate dai calciatori tra le tante curiosità e possibilità di "buoni affari" offerte dal "Parco delle Occasioni", il mercatino organizzato per Casa Thevenin che "debutta" domani al parco "Giuliano Giuliani".

Collezionisti e sportivi potranno trovarle proprio al banchino Thevenin, mentre per tutti gli amanti del vintage e dell'usato non mancheranno le occasioni tra i tanti stand allestiti. Il mercatino resterà aperto dalle ore 10 alle ore 19, proponendo infatti curiosità, articoli vintage, oggettistica la più varia a tutti quelli che sceglieranno di fare una passeggiata nel parco di via Giovanni Acuto, dove per l’occasione saranno a disposizione anche uno stand gastronomico e giochi per bambini.