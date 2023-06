Cronache Marziane di un Nonno Quasi Centenario, Un Viaggio Emozionante e Cristallino

Ci sono libri che sanno dare emozioni, perché l’autore è in grado di trasfigurare le parole in sentimenti autentici che riassumono una vita intera e che qui – parafrasando il suo amato Socrate – viene esaminata e quindi degna di essere vissuta.

E’ il caso delle Cronache marziane di un nonno quasi centenario (Porto Seguro Editore), 190 pagine di racconto della vita di Aldo Bonan (foto), anni 98, notissimo medico ginecologo pistoiese che ha fatto nascere migliaia di bambini di questa regione. Bonan ha scritto (e bene) la sua autobiografia per sigillare ricordi preziosi e consegnarli alle generazioni future. Dal lago d’Iseo a Sestola, da Montale alla Toscana tutta, in guerra negli anni Quaranta, dalla Capannina del Forte dei Marmi all’amore per sua moglie Giovanna, per i figli Paolo, Michele e Alessandro e per i nipoti Lorenzo, Tommaso, Martina, Sky, Blu e Kim, cui è dedicato il libro. E’ un bel viaggio, quello di Aldo Bonan, e farlo con lui regala emozioni cristalline.