Cosa fare nel weekend, la guida alle sagre in Toscana

Tanti appuntamenti in Toscana con le sagre, tradizione particolarmente radicata nella regione, e l'arrivo dell'estate moltiplica gli eventi.

AREZZO

Al campo sportivo di Tegoleto, frazione di Civitella, tradizionale (51esima edizione) Festa al Tegoleto fino al 7 luglio. Specialità tipiche la sera a cena dalle 19. Non mancano musica, ballo, luna park.

Cifra tonda (30esima edizione) per la sagra della bistecca chianina di Sestino. Da venerdì a domenica, aperta dalle 19 di venerdì, poi dalle 12 di sabato e domenica.

FIRENZE

La sagra del fiore di zucca fritto animerà San Michele a Torri, frazione di Scandicci, sabato e domenica al circolo Uisp. Aperta dalle 17,30.

La Festa dei patroni di San Piero a Ponti va avanti fino a mercoledì 3 luglio con la 50esima edizione. Stand al Circolo Mcl Il Gorinello, la sera dalle 20. Prenotazione obbligatoria al numero 055.8999717.

Tradizionale festa della ficattola a Malmantile, frazione di Lastra a Signa: aperta da giovedì a domenica dalle 19, poi lunedì 1 luglio gran finale con la fiera paesana e i fuochi d'artificio. Giovedì e venerdì affettati e primi piatti, sabato e domenica cena con menu a scelta e carne alla griglia.

Da venerdì 28 a domenica 30 (e di nuovo dal 5 al 7 luglio) a Pelago torna la sagra del tortello alla pelaghese. Appuntamento al centro pastorale La Pira in via Vallombrosana 4, si cena dalle 19.

A Reggello la frazione di Cascia ospita fino al 30 giugno la tradizionale sagra del fungo porcino, arrivata alla 51esima edizione. Stand aperti dalle 19,30, nei festivi anche a pranzo dalle 12,30. Non mancano giochi e musica, in particolare per il giorno di chiusura con il Fierone di San Pietro aperti per tutto il giorno e i fuochi d’artificio a mezzanotte.

Tradizionale sagra della chiocciola (46esima edizione) a Vinci, al parco dei Mille nella frazione di Spicchio, fino al 30 giugno. Aperta a cena, non mancano musica e ballo.

Da giovedì a domenica (e dal 4 al 7 luglio) a Montelupo Fiorentino si tiene la sagra della pizza e della pasta fresca all’arena estiva in piazzale dei Continenti. Non manca la musica.

Sagra del pesce a Cerreto Guidi, al campo sportivo di Tamburello a Bassa, dal giovedi alla domenica fino al 14 luglio. E’ la 50esima edizione. Si cena dalle 19,30. Prenotazioni per gruppi di almeno 6 persone al 389.6042044. Segue ballo con musica dal vivo.

Siamo a metà della sagra del tartufo scorzone di Montespertoli, che torna da venerdì a domenica dopo il debutto della scorsa settimana e che tornerà anche dal 5 al 7 luglio. Appuntamento al Parco Urbano su via Volterrana Nord. Aperta a cena, la domenica anche a pranzo.

Sempre a Montespertoli, ma nella frazione di San Pancrazio Val di Pesa, si tiene la sagra della brioche con gelato da venerdì a domenica e di nuovo dal 5 al 7 luglio. Appuntamento al campo sportivo di San Pancrazio la sera dalle 19; prenotazione obbligatoria per il ristorante al 334.2220688 (dalle 18 alle 21). Segue musica dal vivo.

GROSSETO

Sagra Maremmana a Orbetello Scalo, da giovedì 27 giugno a mercoledì 3 luglio al campo sportivo, aperta a cena dalle 19,30.

Sabato e domenica (e di nuovo il 6-7 luglio) sagra degli strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani a Sticciano Scalo, frazione di Roccastrada, nella nuova struttura polivalente in via Vecchia 12. Aperta dalle 19,30, a seguire musica.

Immancabile (è la 52esima edizione) la sagra del tortello maremmano di Monterotondo Marittimo che si tiene da venerdì a domenica con apertura degli stand dalle 19 (ma dalle 18,30 c’è l’aperitivo) e musica live a seguire. Appuntamento alla Pista dei castagni.

LIVORNO

Da giovedì a domenica il parco delle Sughere di Donoratico ospita la sagra dei sapori tipici toscani, fra buona tavola, musica e anche uno spazio vintage (a partire da venerdì).

LUCCA

Ogni sabato e domenica fino al 28 luglio a Massa Macinaia spazio alla sagra del fungo porcino con polenta. Si cena dalle 19,30, poi si balla.

Il sabato e la domenica dal 29 giugno al 28 luglio sagra della zuppa alla frantoiana a Segromigno in Piano, al campo sportivo Paoli in via dei Bocchi. Aperta dalle 19. Non manca il ballo.

Il sabato e la domenica fino al 7 luglio a Paganico, frazione di Capannori, spazio alla sagra del tagliarino (tipica pasta servita soprattutto coi fagioli). Aperta a cena, segue ballo. Prenotazione al 353.4564097.

La sagra della carne alla brace si tiene al ristorante La Sibolla di Corte Cagnero-Ponte alla Ciliegia, frazione di Altopascio, fino al 30 giugno. Non mancano spazio bimbi e musica.

Sagra del tordello a Stazzema, nella frazione di Retignano, da venerdì a domenica e di nuovo dal 5 al 7 luglio. Aperta dalle 19.

MASSA-CARRARA

Sagra della polenta e delle focaccette a Barbarasco, frazione di Tresana, da venerdì a domenica al Parco della Fiera aperta a cena e domenica anche a pranzo.

PISA

Tortello, stinco e birra artigianale sono al centro della sagra che si tiene da giovedì a domenica ad Agnano Pisano, frazione di San Giuliano Terme. Si cena dalle 19 al circolo Arci La Pergola in via XXV Aprile.

Da venerdì a domenica a Buti si tiene la sagra dello stringozzo alla cinta senese, al parco Danielli, aperta a cena.

Allo spazio sagre di Cascine di Buti da venerdì a domenica e poi dal 6 al 7 luglio si tiene la sagra del ranocchio e della zuppa, aperta a cena dalle 19. Immancabile il ballo liscio.

Sabato e domenica al campo sportivo di Bientina ultimi due giorni per la Festa del sombrero (che non è una festa messicana, ma una sagra che al centro ha i primi piatti e in particolare il sombrero, una pasta ripiena di ricotta e spinaci). Si cena dalle 20.

Sempre a Bientina, ma alle Quattro Strade, si tiene la Festa della bistecca e del frate: appuntamento da venerdì a domenica con gli ultimi tre giorni di sagra al parco delle Sughere. Lo stand al circolo "Il Risorgimento" sarà aperto dalle 19,30 alle 22,30. Non mancano musica e ballo.

Allo spazio feste di Orentano va avanti fino al 7 luglio la 40esima sagra della pizza e del melone retato. Non mancano musica e ballo. Aperta dal venerdì alla domenica.

Ogni sabato fino al 27 luglio (poi gran finale il 3 e 4 agosto) Villa Campanile, frazione di Castelfranco di Sotto, ospita la “Festa del Contadino-Antipasto genuino”, aperta dalle 19,30 con pizze cotte a legna, cecina, brace, patatine fritte e dolci. Si tiene alla chiesa di Villa Campanile nell'area del Quercione.

PISTOIA

Continuia fino al 30 giugno la Sagra del pane toscano Dop a Borgo a Buggiano, aperta dalle 19 (segue musica) al parco Colombai di Villa Ankuri, ingresso da via Falciano.

PRATO

Fino al 7 luglio alla parrocchia di San Giorgio a Colonica a Prato si tiene la “Festabella”, sagra della pecora e della pizza, dal giovedì alla domenica dalle 19,30. Seguono spettacoli musicali, karaoke, quiz e intrattenimenti anche per i più piccoli.

Il 1° luglio torna “A spasso con l’Oste’, atteso appuntamento enogastronomico a Oste di Montemurlo dalle 20 all’una di notte per le vie del paese con cibo, musica, balli e negozi aperti.

SIENA

Il bico (pane povero cotto a legna) è protagonista della sagra a Piazze, frazione di Cetona, da venerdì a domenica e di nuovo dal 4 al 7 luglio. Segue musica.

Sabato e domenica ultimi due giorni con la sagra della miseria di Colle Val d'Elsa. Appuntamento nel quartiere di Santa Caterina la sera dalle 19,30; nel menu i piatti tipici della cucina povera contadina.