Arezzo, 24 giugno 2025 – “Passioni in Tenuta”, super ospite Alan Friedman

Serata evento giovedì 3 luglio alla Tenuta di Frassineto. Alle 18:30 Stefano Pasquini presenta “La battaglia di Montaperti nella Divina Commedia”, a seguire tour delle cantine della Tenuta e dalle 21 spazio alla politica internazionale con Alan Friedman. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Un nuovo, imperdibile appuntamento con il Passioni Festival. Giovedì 3 luglio la kermesse culturale aretina torna nella splendida cornice della Tenuta di Frassineto con un evento speciale dal titolo “Passioni in Tenuta”, in una serata all’insegna della cultura, dell’attualità e delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Protagonista della serata sarà Alan Friedman, giornalista, economista e saggista statunitense, nonché volto noto della televisione, che alle ore 21 presenterà il suo ultimo libro “La fine dell’impero americano. Guida al Nuovo Disordine Mondiale”, edito da La Nave di Teseo. Saggista brillante e voce autorevole dell’analisi geopolitica contemporanea, Friedman offre nel suo nuovo libro, profondo e attualissimo, una lucida riflessione sul declino della supremazia statunitense e sulle nuove dinamiche globali, tra tensioni geopolitiche, conflitti e alleanze inedite. Con il suo consueto stile chiaro e incisivo, Friedman guida il lettore attraverso un’analisi serrata delle crisi delle democrazie occidentali, dei rischi legati alla guerra in Ucraina, della sfida lanciata da Cina e Russia e dei possibili scenari futuri.

La serata sarà aperta alle ore 18:30 dalla presentazione del volume “La battaglia di Montaperti nella Divina Commedia” di Stefano Pasquini, edito dall’Accademia degli Intronati. Dopo il partecipato incontro dello scorso anno a Casa Vasari, Stefano Pasquini torna al Passioni Festival e questa volta accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio tra letteratura e storia medievale.

Tra i due incontri, gli ospiti avranno la possibilità di fare una visita alla barricaia per scoprire insieme i processi di affinamento dello spumante metodo classico e dei vini rossi in barriques. Un’occasione per tutti gli ospiti per vivere un’esperienza unica in un luogo ricco di storia e tradizione. Prima dell’incontro con Alain Friedman è in programma una degustazione di vini e buffet.

La serata è realizzata in collaborazione con la Tenuta di Frassineto, la Feltrinelli Point di Arezzo e Atlantide Adv.