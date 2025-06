Arezzo, 23 giugno 2025 – Torna il Festival delle Musiche e la Val di Chiana si fa concerto

Dal 27 luglio al 7 agosto sono 15 gli appuntamenti del festival tra Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano e Marciano della Chiana

La Val di Chiana torna a farsi luogo di musica e incontro con il Festival delle Musiche che celebra quest’anno la sua trentunesima edizione, confermandosi appuntamento imprescindibile dell’estate toscana. Gli eventi, dal 20 luglio al 7 agosto 2025, torneranno ad intrecciare musica e territorio, offrendo non solo concerti d’eccellenza, ma anche l’occasione di una sosta consapevole: culturale, paesaggistica e umana.

«In un’epoca segnata da tensioni, polarizzazioni e incertezze, crediamo fermamente nel valore della musica come spazio di ascolto e di incontro, - afferma Luca Roccia Baldini, direttore artistico del Festival. - La musica, con la sua capacità di unire ciò che è distante e far vibrare ciò che è silenzioso, è un antidoto al rumore del mondo. Portarla nei paesi della Val di Chiana significa rimettere al centro le comunità, i luoghi, le relazioni».

Nel Festival delle Musiche ogni sosta è pensata come un incontro tra musica e territorio, tra suoni e storie, tra le persone che vivono nei luoghi e chi vi arriva da fuori in cerca di bellezza e quiete. Non un festival da consumare, dunque, ma da attraversare, dove ogni concerto si fa occasione per riscoprire angoli nascosti, sapori autentici, piccoli gesti che raccontano un’idea diversa di tempo e di relazione. È così che la trentunesima edizione del Festival delle Musiche intende rinnovare la sua vocazione ad essere un viaggio, non solo una rassegna. Con un invito a fermarsi, ad ascoltare, a ritrovare armonia tra le note di un concerto e il passo lento di un cammino tra le colline toscane.

Il Festival si aprirà a Castiglion Fiorentino domenica 20 luglio. Presso il Chiostro di San Francesco il duo olandese formato da Else-Linde Buitenhuis (soprano) ed Eline Bergmann (pianoforte) presenterà al pubblico il concerto “Lieder, arie d’opera e canzoni napoletane”.

Martedì 22 luglio a Cortona, all’interno del Chiostro di Palazzo Casali, Enrico Fink e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo saranno i protagonisti del concerto “Kechì Kinnòr (prendi il violino)”, un viaggio inedito attraverso i canti delle comunità ebraiche italiane, intrecciando oltre duemila anni di storia fatta di incontri, contaminazioni e mescolanze culturali, in una produzione Officine della Cultura. Il biglietto d’ingresso, per l’occasione, comprenderà anche la visita al Museo dell’Accademia Etrusca e al Parco Archeologico di Cortona dal 21 al 27 luglio.

Giovedì 24 luglio il festival si sposterà a Pieve a Maiano, presso Civitella della Chiana, per un evento a ingresso gratuito dedicato alle famiglie e ai più piccoli con lo spettacolo “Felici per sempre” presentato da Teatro C’art (Italia) e Teatro do Sopro (Brasile).

Dal 24 al 26 luglio, presso la Torre di Marciano della Chiana, sarà invece di scena la XIII edizione del Festival di Musica Antica Suoni dalla Torre. Gli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, vedranno tra i protagonisti il workshop per coristi tenuto da Elisa Pasquini, l’incontro con le “Battaglie in musica nel Rinascimento” condotto dal direttore artistico del festival Massimiliano Dragoni, i concerti del trio di liuti dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars di Assisi, dell’Ensemble Aball Redon e del trio formato da Katarina El Ghannudi (arpa), Monika Knoblochová (clavicembalo) e Massimiliano Dragoni (salterio “todescho” e percussioni antiche).

Domenica 27 e lunedì 28 luglio il festival si fermerà in Piazza Matteotti, a Foiano della Chiana, per due tra gli appuntamenti più attesi del festival. Domenica 27 con “Il sogno di una cosa”, con Elio Germano e Teho Teardo, liberamente tratto dal capolavoro di Pier Paolo Pasolini e lunedì 28 con Giovanni Veronesi e Musica da Ripostiglio con lo spettacolo “Liberi tutti!”, con racconti inediti sul mondo del cinema e dello spettacolo, digressioni musicali e momenti di ironia quali ingredienti di uno show multiforme e imprevedibile.

Sarà il jazz il protagonista dell’evento di martedì 29 luglio, ancora a Foiano della Chiana, con la Jazz On The Corner Open Orchestra in “BAM!! Black American Music”.

Tra i protagonisti attesi del festival ci sarà anche Andrea Scanzi, insieme ai Borderlobo, con le “Canzoni per la pace”, canzoni che hanno fatto la storia, canzoni che hanno cambiato costumi e condizionato intere generazioni. Il concerto spettacolo andrà in scena in Piazza Don Alcide Lazzeri, a Civitella in Val di Chiana, mercoledì 30 luglio ad ingresso gratuito.

Una serata speciale sarà quella di Lucignano, in Piazza San Francesco, dove venerdì 1° agosto, con inizio alle ore 20:00, il piacere della musica si mischierà con quello per il cibo per la cena in piazza a birra, hamburger e patatine – a cura di Billis - che accompagnerà il concerto degli Irish Spinners. Per l’occasione Gianluca Spirito (chitarra), Alessandro Mazziotti (great highland bigpipe, lowland bagpipe, uilleann pipe, irish flute, tin e low whistle), Vincenzo Apolloni (violino) e Elena Proietti (danze) accompagneranno il pubblico in uno stretto dialogo musicale, in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese e scozzese.

Tra gli appuntamenti attesi anche il concerto che domenica 3 agosto vedrà scendere in Piazza Matteotti, a Foiano della Chiana, Neri Marcorè insieme all’Orchestra Multietnica di Arezzo e a I Benvegnù per l’omaggio a Paolo Benvegnù dal titolo “Piccole fragilissime note”. Un concerto con dedica al cantautore scomparso il 31 dicembre 2024 che celebrerà trent’anni di musica d’autore con la voce e il carisma di un artista versatile: Neri Marcorè.

Il finale in festa è previsto per giovedì 7 agosto, in Piazza Don Alcide Lazzeri a Civitella in Val di Chiana, con il concerto a ingresso gratuito dei Sonacammanese insieme al percussionista Alfio Antico, “il dio tamburo” così come definito da Giuseppe Attardi. Uno spettacolo per celebrare lo spirito autentico dell’energia napoletana con un mix di brani originali e melodie storiche.

Tutti gli eventi, dove non diversamente specificato, avranno inizio alle ore 21:15. Info e costi presso Officine della Cultura, Via Vittorio Veneto 180/2, Arezzo – tel. 0575 27961 e 338 8431111 – [email protected]. La prevendita sarà attiva da mercoledì 25 giugno online su www.ticketone.it e presso gli uffici di Officine della Cultura con orario 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, nell’ambito del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con Accademia d’Arti Antiche Resonars, Associazione Ritmi e Associazione Jazz On The Corner. Realizzato con il sostegno di Regione Toscana e dei Comuni di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano e Marciano della Chiana. Ulteriori informazioni visitando la pagina www.festivaldellemusiche.it.