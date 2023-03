Cosa fare in Toscana fino al 12 marzo: eventi e appuntamenti tra musica, incontri e arte

Francesca Michielin

Firenze, 6 marzo 2023 – Da Renato Zero a Francesca Michielin: la settimana che va dal 6 al 12 marzo è ricca di tanti appuntamenti culturali, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: incontri, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse, conferenze e tanto altro.



Rosignano Marittimo (Livorno), 7 marzo

Il 7 marzo (ore 21) al Museo Archeologico Palazzo Bombardieri di Rosignano Marittimo nuovo appuntamento di “Mementi Comici”, ciclo di talk teatrali dedicati alla risata condotti dalla formazione I Sacchi di Sabbia, che stavolta si concentrerà sul mistero dei tempi comici in “Riso e tempo”.



Firenze, 7 marzo

Il 7 marzo (ore 21), al Teatro Puccini di Firenze (Via delle Cascine, 41) sarà in concerto Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, con il suo “Bonsoir Tour”.



Firenze, 7-8 e 10-11 marzo

Renato Zero col suo “Zero a Zero – Una sfida in musica” arriva a Firenze con vari concerti che il “Re dei Sorcini” riassume come una sfida in musica tra due eterni contendenti: Renato & Zero. Gli appuntamenti: il 7, 8, 10 e 11 marzo al Mandela Forum, inizio ore 21.



Pontedera (Pisa), 7 e 8 marzo

Dopo il successo de “Il Padre”, Piero Maccarinelli dirige “Il Figlio” di Florian Zeller al Teatro Era di Pontedera il 7 e l’8 marzo.



Firenze, 7-12 marzo

Al Teatro della Pegola, dal 7 al 12 marzo, Alessandro Benvenuti riporta in scena con intatta bellezza il suo “Benvenuti in Casa Gori” (ore 21, il giovedì ore 19 e la domenica ore 16), un pezzo di storia del teatro che è anche una dichiarazione d’amore alla Toscana.



Firenze, 9 e 10 marzo

“Pietre nere” è il nuovo spettacolo della compagnia Babilonia Teatri, Leone d’argento alla Biennale di Venezia, in scena il 9 e 10 marzo (ore 21) al Teatro Cantiere Florida di Firenze.



Firenze, 9-12 marzo

Tratto dal libro di Francesca De Sanctis, “Una storia al contrario” è lo spettacolo teatrale che Il Teatro delle Donne presenta in prima nazionale, dal 9 al 12 marzo (ore 20,30, domenica ore 16,30) al Teatro Goldoni di Firenze. In scena Elena Arvigo, protagonista, curatrice e regista del progetto, con il supporto di Monica Santoro e Ciro Masella alla regia.



Cascina (Pisa), 8 marzo

L’8 marzo (ore 21) alla Città del Teatro, è di scena lo spettacolo “Due volte più brave – Le prime donne” di e con Cristina Sarti, accompagnata musicalmente da Meme Lucarelli, una produzione Fondazione Sipario Toscana con il Patrocinio del Comune di Cascina.



Terranuova Bracciolini (Arezzo), 9 marzo

Torna all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini la rassegna cinematografica “diGiovedì” dedicata alle uscite più importanti dell’ultima stagione, a cura della compagnia KanterStrasse in collaborazione con il collettivo Blanket Studio. Ogni giovedì alle 21,30 una nuova proposta dei maggiori registi contemporanei. Il 9 marzo viene proiettato “Eo” di Jerzy Skolimowski.



Pescia (Pistoia), 9 marzo

Al Teatro Pacini di Pistoia, il 9 marzo (ore 21) è in programma “Genesis Legacy”, lo show che ripercorre la storia dei Genesis in maniera unica: una vera immersione nella musica e nello spirito della band Inglese e dei suoi primi anni.



Livorno, 10 marzo

Il 10 marzo (ore 16) nella sala del Relitto dell'Acquario di Livorno, Giovanni Raimondi, Alice Malotti, Giulia Perni, Stefano Pampaloni, Fabrizio Giorgi e Matteo Vacchi incontreranno bambini e adulti per raccontare storie e azioni per rendere il mondo che ci circonda più pulito partendo dalla presentazione del libro “20 buoni propositi per un mondo più pulito”, un progetto editoriale a firma Sillabe, Costa Edutainment e Opera Laboratori, da sempre attenti alla tutela e al rispetto del patrimonio artistico e naturale.



Prato, 10 marzo

Al Politeama Pratese, il 10 marzo (21,15) arriva Dardust, pioniere della musica classica alternativa, per presentare “Duality”, il suo nuovo progetto discografico.



Firenze, 10-12 marzo

Illusionisti, ballerine, cantanti neomelodici, soubrette e soubrettine e tutto quello che ha rappresentato la storia del Teatro di Rivista in Italia: in prima assoluta al Niccolini di Firenze lo spettacolo “Caffellatte & Pailettes” targato La Compagnia delle Seggiole, dal 10 al 12 marzo (ore 21, domenica ore 17).



Siena, 10-12 marzo

Al Teatro dei Rinnovati di Siena, dal 10 al 12 marzo (ore 21, domenica ore 17) va in scena “Festen – Il gioco della verità”, primo adattamento italiano tratto dalla sceneggiatura dell’omonimo film danese diretto da Thomas Vinterberg.



Grosseto, 12 marzo

Nell’ambito del festival di teatro comico (e tragicomico) “Non ci resta che ridere”, il 12 marzo (ore 17 e ore 21), al Teatro degli Industri va in scena “Il morto sta bene in salute” con la compagnia Il teatraccio Dlf di Grosseto.



Grosseto, 12 marzo

Per la prima volta a Grosseto arriva “Il circo delle bolle di sapone in su”, spettacolo di danza e circo, energetico, vivace, frenetico e colorato, dove la magia delle bolle di sapone e il loro sospeso incanto viene spinto dagli intrattenibili protagonisti della scena. L’appuntamento è al Teatro Moderno di Grosseto il 12 marzo (ore 17).