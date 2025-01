Arezzo, 4 gennaio 2025 – Cortona, Romana Severini apre il ciclo d’incontri dedicati al grande artista del Novecento

Sabato 11 gennaio «Tutta la vita di un pittore», conferenza pubblica con Daniela Fonti

Torna a Cortona Romana Severini Brunori, la figlia minore del maestro della pittura italiana del Novecento darà vita ad un dialogo pubblico con Daniela Fonti, l’appuntamento si terrà sabato 11 gennaio alle ore 17 nella Sala Medicea di Palazzo Casali. Dopo l’ultima donazione alla città natale di un nucleo di opere di Gino Severini (Cortona 1883 - Parigi 1966) che hanno permesso l'arricchimento delle collezioni, e dopo il nuovo allestimento delle sale del Maec dedicate all’artista, si terrà la prima di una serie di conferenze che si susseguiranno fino all’estate. «Tutta la vita di un pittore» è il titolo del primo incontro della rassegna di momenti con studiosi su differenti aspetti della figura e dell'opera di Severini.

Questa iniziativa segna di fatto l'avvio del programma di eventi riuniti nel titolo «Gino Severini a Cortona. Un artista internazionale nella sua città», che si svolgeranno a partire dal 2025, volti a valorizzare il patrimonio diffuso e le testimonianze cortonesi di Severini, vissuto tra Cortona, Parigi e Roma, come ben mette in evidenza il logo che accompagna gli eventi.

Il progetto e il programma degli eventi, messi a punto da Comune di Cortona con la collaborazione di Accademia Etrusca e Maec e l'organizzazione di Villaggio Globale International, verranno presentati in occasione dell’incontro di questo 11 gennaio a Palazzo Casali. La curatela è stata affidata a Daniela Fonti, storica dell'arte e grande esperta dell'autore, cui si deve anche con Romana Severini, il percorso espositivo delle sale tematiche del Maec. Il progetto è risultato vincitore del Piano per l'arte contemporanea Pac24 ed è quindi sostenuto dalla Direzione generale per l'Arte contemporanea del Ministero della Cultura.