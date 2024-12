Arezzo, 18 dicembre 2024 – Conto alla rovescia per “Lo Sgargabonzi Christmas Live” al Teatro Moderno di Tegoleto. Lo spettacolo, nell’ambito della stagione teatrale 2024/25, andrà in scena sabato 21 dicembre, alle 21.15, con Alessandro Gori attore e regista.

Alessandro Gori è nato e vive in Valdichiana. Laureato in Psicologia, è scrittore, poeta. performer satirico e creatore della pagina Lo Sgargabonzi. Ha scritto per Linus e cura una sua rubrica su Rolling Stone. Nel 2022 riceve il Premio Satira Politica Forte dei Marmi per il miglior libro e per lo spettacolo teatrale.

Gli spettacoli sono a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana.

È gradita la prenotazione (tel. 377/6695294).