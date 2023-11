Conferenza sul clima,. Papa e Carlo III presenti. Biden e Xi disertano

La prima volta di un Papa alla Conferenza mondiale sui cambiamenti climatici e la prima volta che una delegazione della Santa Sede parteciperà attivamente ai negoziati e non sarà solo "osservatore" dei lavori. C’è grande attesa alla Cop28 che si apre a Dubai giovedì 30 novembre per questo debutto, alla luce del grande impegno del pontefice a difesa dell’ambiente. Per l’apertura della Conferenza dell’Onu sono attesi i capi di Stato e di governo, tra cui la premier Giorgia Meloni e Carlo III, e si sa già che saranno assenti i presidenti di Usa Joe Biden e della Cina Xi Jinping. A condurre le trattative negli Emirati Arabi Uniti, dove sono attesi 70mila partecipanti, saranno i rispettivi inviati speciali per il clima John Kerry e Xie Zhenhua che hanno già stretto un pre-accordo di cooperazione per il successo a Dubai. Di spicco la posizione di Arabia Saudita, Iran e Russia sull’uscita dalle fonti fossili. A Dubai si farà un primo bilancio dei progressi fatti dai Paesi rispetto agli obiettivi fissati dall’accordo di Parigi del 2015 e si decideranno le azioni future.