Come si traduce per un’Unione Europea multilingue nell’era digitale? Se ne parlerà alla “Giornata della Traduzione”

Arezzo, 6 maggio 2024 – Sarà dedicata alla traduzione nei contesti istituzionali europei la “Giornata della Traduzione”, che si terrà il 10 maggio al campus universitario del Pionta ad Arezzo. L’evento si aprirà alle ore 9 nell’Aula 1 della Palazzina Donne del campus (viale Cittadini, 33).

In programma una serie di interventi di approfondimento, aperti sia a studentesse e studenti che a docenti, a professionisti e agli interessati. La giornata ospiterà, quale relatrice d’eccezione, Guendalina Carbonelli, della Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea, che terrà un intervento sul tema “Tradurre per un’Unione Europea multilingue nell’era digitale”. A seguire sarà presentato il doppio titolo Italia-Cina fra l’Ateneo e la Wenzhou University.

L’iniziativa è promossa dal corso di laurea triennale in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa e dal corso di laurea magistrale in Lingue per l'impresa e lo sviluppo del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne (DFCLAM), sede didattica di Arezzo dell’Università di Siena.

Ampio sarà il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado; la giornata sarà infatti l’occasione per premiare le vincitrici e i vincitori di “TradUni”, il concorso di traduzione per le scuole, giunto alla seconda edizione, e organizzato dal Corso di laurea in Lingue dell’Ateneo. Al contest hanno partecipato, durante l’anno scolastico, istituti di diverse regioni italiane; studentesse e studenti si sono cimentati con la traduzione in una delle sette lingue del contest di un testo sulla discriminazione linguistica in tutte le sue manifestazioni e su CIRCE, il progetto Erasmus+ sulla discriminazione linguistica di cui l'Ateneo è capofila.

La giornata, che potrà essere seguita anche da remoto sul canale Youtube del DFCLAM, è realizzata con il contributo di: POT 7 UniSco, CIRCE (Counteracting accent dIscrimination pRactiCes in Education) e Europe Direct Siena.

Il concorso rientra nelle azioni integrate Università-Scuola per le competenze in lingue, letterature e mediazione linguistica (Piani di Orientamento e Tutorato 2023-2025.