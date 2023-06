ChatGpt, l'Intelligenza Artificiale che Scrive Poesie e Prepara Curriculum

Francesco

Marinari

Parlare di tecnologia con gli amici sotto l’ombrellone, quest’anno significa parlare di Chat Gpt e intelligenza artificiale. Per molti è un mondo inesplorato, una grotta buia di cui non si conoscono i confini. Ma aspettatevi l’amico che vi dirà che ChatGpt “è già un ottimo assistente personale, mi permette di velocizzare tanti aspetti del mio lavoro“. Per chi davvero non ne avesse mai sentito parlare e volesse digitare "ChatGpt" sul motore di ricerca, immaginatevi un google o una Alexa ma più intelligenti, che pensano per voi e, ad esempio scrivono lettere di lavoro o vi mettono a punto il curriculum. Possono anche scrivervi una poesia per l’amata. Come è accaduto per tanti strumenti rivoluzionari del web ChatGpt non sarà esente da usi stupidi di qualche buontempone che vuole stupire gli amici. Ma certo, pur se siamo sotto l’ombrellone, qualche domanda un po’ più impegnativa è lecito porsela. Quanto in futuro l’intelligenza artificiale inciderà sulla nostra vita? Come già molti osservatori hanno asserito, tutto dipenderà da cosa vorremo fargli fare. Dalla mano che la armerà. Nel frattempo, potrete chiedere a ChatGpt il drink perfetto da sorseggiare in spiaggia.