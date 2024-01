Cellul Art cerimonia di chiusura della mostra al Mumec

Arezzo, 13 gennaio 2024 – Il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione,

organizza la cerimonia di chiusura della mostra “CELLUL-ART da Meucci allo Smartphone verso un’economia circolare” in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Arezzo, Firenze e Torino, in occasione della Celebrazione del WORLD FUTURES DAY

Giovedì 18 gennaio 2024 alle ore 10:30 presso il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione di Via Ricasoli 22 – Palazzo Comunale, 52100 Arezzo con CELLUL-ART il MUMEC, in occasione del WORLD FUTURES DAY, centra con UNESCO la sua attenzione nella telefonia, uno dei settori storici proposti nell’esposizione permanente, andando ad approfondirne storia, design e problematiche connesse al suo accumulo e sviluppando un senso critico nell’attivazione di un’economia circolare. Una mattinata dedicata a far nascere spunti di riflessione sul frenetico sviluppo della tecnologia con un conseguente veloce accumulo di materiale elettronico non più utilizzato. Nell'occasione sarà presentata l’installazione storico didattica dedicata alla raccolta dei cellulari che i cittadini hanno donato al MUMEC nell'arco di tutto l’anno.

Saranno presenti per saluti istituzionali

Monica Manneschi - Assessore all'Innovazione tecnologica del Comune di Arezzo

Marco Casucci - Vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana

Luigia Besi - Presidente del Club per l'UNESCO di Arezzo

Vittorio Gasparrini - Presidente del Club per l'UNESCO di Firenze

Marco Chioccioli - Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale IV Novembre

Luigi Scatizzi - Presidente ACLI Arezzo

Approfondimenti e presentazione dell'installazione

Valentina Casi - Direttrice del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione - "Presentazione Progetto CELLUL-ART"

Fausto Casi - Curatore Scientifico del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione - "Storia della telefonia: da Meucci allo Smartphone"

Giacomo Cherici - Presidente AISA IMPIANTI - "L'Economia Circolare nel territorio aretino"