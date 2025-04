Arezzo, 7 aprile 2025 – Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Castiglion Fiorentino Photo Fest, un evento che celebra la fotografia contemporanea in un luogo di inestimabile valore storico e culturale.

L'inaugurazione avrà luogo il 26 aprile 2025, dalle 18:00, presso la Chiesa di Sant'Agostino, recentemente restaurata e pronta a ospitare la mostra che rimarrà aperta al pubblico fino all'11 maggio 2025. Un'occasione unica per immergersi in un viaggio visivo che unisce arte, storia e creatività. Il Castiglion Fiorentino Photo Fest 2025 è un evento promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino, Carlo Landucci e Antonio Manta che ne è il direttore artistico.

Il festival si inserisce in un contesto di grande significato per la Città di Castiglion Fiorentino, poiché la cerimonia di riapertura della Chiesa di Sant'Agostino precederà l'inaugurazione ufficiale della mostra. La cerimonia di riapertura di questo straordinario edificio, recentemente restaurato, sarà presieduta dal Sindaco Mario Agnelli e dall'Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi, simbolizzando un ritorno alla vita culturale per uno dei luoghi più emblematici di Castiglion Fiorentino.

Dopo la cerimonia di riapertura, la Chiesa di Sant'Agostino diventerà il cuore pulsante del festival, ospitando una selezione di opere fotografiche di autori italiani e internazionali. La mostra collettiva sarà un viaggio visivo che esplora vari linguaggi fotografici, dalle storie personali alle riflessioni universali, invitando il pubblico a confrontarsi con immagini che raccontano il mondo sotto nuove prospettive.

L'inaugurazione della mostra sarà condotta da Romina Gimondo, membro del comitato scientifico del festival. Tra gli ospiti, Carlo Landucci, organizzatore del CFPF e presidente dell'associazione 'Gli Occhi della Speranza', e Ornella Scognamiglio, presidente della cooperativa sociale Litografi Vesuviani, nonché ideatrice e coordinatrice del progetto del gruppo 'Marea'. Saranno presenti anche Pasquale Saviano, Carla Boccia, Giovanna Cocchiarella, Marina Rivellini e Carla Tanzillo, tutti responsabili scientifici del progetto 'Marea'. Inoltre, parteciperanno Maria La Notte, presidente di Fidia Factory, Romeo Di Loreto, professore presso The University of Texas e membro del comitato scientifico del festival, Maurizio Garofalo, photo editor e giornalista e Antonio Manta, direttore artistico del Festival.

Dal 26 aprile all'11 maggio 2025, la mostra sarà visitabile tutti i giorni, tranne il lunedì, con orari dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, mercoledì solo mattina. Un’opportunità da non perdere per esplorare il mondo della fotografia in un contesto affascinante, dove la storia della chiesa incontra l'innovazione e la contemporaneità delle immagini.

Informazioni e iscrizioni

La partecipazione alla mostra è gratuita. Per maggiori dettagli sul programma completo, eventi, workshop e seminari organizzati dal Castiglion Fiorentino Photo Fest, visita il sito ufficiale www.cfpf.eu. La partecipazione ai workshop e seminari è soggetta a iscrizione preventiva.

Con il patrocinio della Provincia di Arezzo.