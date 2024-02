Carnevale: Burlamacco d’Oro e Premio Funari a Gialappa’s e Ricci

Abituati da anni a sentirne solo le voci fuori campo, fa un po’ specie vedere in carne e ossa quelli della Gialappa’s, al secolo Giorgio Gherarducci e Marco Santin che ieri a Viareggio sono stati premiati con il Burlamacco d’Oro, il più importante riconoscimento della manifestazione viareggina. O meglio ‘roconoscimento’ come detto dal sindaco Giorgio Del Ghingaro che i due comici (tornati immediatamente nei panni delle voci fuori campo) hanno iniziato a punzecchiare sottolineandone il piccolo errore di pronuncia. Un siparietto cui il sindaco si è prestato col sorriso sulla bocca. Del resto non è facile arginare la capacità d’improvvisare dei due comici che da decenni danno vita a gag esilaranti che spaziano dal mondo del calcio a quello dello spettacolo e della tv. "Ci fa piacere – hanno detto – leggere il nostro nome dopo quello di quel mattacchione di Mattarella...", alludendo al fatto che lo scorso anno il ‘roconoscimento’ fu assegnato proprio al presidente della Repubblica.

Dai due campioni della risata al papà del primo tg satirico della televisione italiana. Anche Antonio Ricci, ideatore di Striscia la notizia era ieri sui Viali a Mare viareggini per ricevere il premio ‘Funari-giornalaio dell’anno’ nato tre anni fa da un’idea di alcuni stretti collaboratori del presentatore tv e da sempre assegnato a Viareggio durante il Carnevale. Ricci ha colto l’occasione per ricordare quando conobbe Funari la prima volta. Accadde al Derby di Milano dove gli spettacoli di cabaret iniziavano dopo la mezzanotte. "Avevo 23 anni – ha detto Ricci – e quella sera oltre a me e Funari si esibivano i Gatti di Vicolo Miracoli e poi Cochi e Renato. Funari mi chiese quanto mi pagavano e mi disse che lui prendeva il triplo. “E sai perché? mi fece. Perché indossavo una pelliccia e ho offerto champagne a tutti. Ho fatto vedere che non avevo bisogno dei loro soldi“. Fu una lezione di vita. Una delle tante apprese da un uomo che aveva i tempi della comicità".

Paolo Di Grazia