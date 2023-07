’Buffy’ a spasso per la Toscana Scatti tra Firenze e Saturnia

Tutti o quasi ricorderanno Buffy, alias l’attrice americana Sarah Michelle Gellar, adolescente di Los Angeles, che un giorno all’improvviso scopre di essere stata prescelta per diventare un’ammazzavampiri, venendo a conoscenza di un mondo parallelo fatto di mostri di ogni genere che, senza pietà, uccidono gli esseri umani. Per sette stagioni l’abbiamo seguita e vista crescere, innamorarsi e far fuori un numero imprecisato tra vampiri, lupi mannari e streghe. Ecco perchè fa un certo effetto vederla a spasso tra le bellezze toscane insieme al marito, l’attore Freddie Prinze Jr e ai due figli. L’attrice, come scopriamo da Instagram, è arrivata in Toscana il 18 luglio e ha iniziato il suo tour da Firenze, immortalando Ponte Vecchio alle sue spalle in uno scatto. Eccola poi ripartire alla volta di San Gimignano dove si è divertita tra degustazioni di vino e tartufi nel podere La Marronaia Winery. Altro giro, altra corsa perché la Gellar ha poi concluso il suo tour, o almeno così sembrerebbe dalle foto e dalle stories, alla scoperta della Maremma con tappa obbligatoria alle Terme di Saturnia e poi alla Stellata trattoria all’insegna del buon vino e della buona cucina.

Vacanze al mare invece per Federica Panicucci con tappa fissa al Bagno Piero di Forte dei Marmi. La show girl si diverte a farsi riprendere in una serie di scatti che mettono in evidenza il suo fisico perfetto.

Ludovica Criscitiello