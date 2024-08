Berta Music Festival e Feste del Palio della Balestra 2024, la città si prepara a far festa

Arezzo, 21 agosto 2024 – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per gli attesissimi appuntamenti che animeranno la città nelle settimane a cavallo fra agosto e settembre.

I Citti del Fare si sono adoperati anche quest’anno per realizzare, in collaborazione con il comune di Sansepolcro, un calendario molto interessante che vedrà protagonisti sul palco del Berta Music Festival grandi nomi della musica e del teatro. La manifestazione porterà in scena, nella centralissima piazza Torre di Berta, Edoardo Bennato in concerto il 23 agosto, il 24 agosto sarà poi la volta di Max Gazze in ‘Musica Loci’ con l’orchestra Mirko Casadei, domenica 25 agosto spazio agli artisti del territorio con l’ormai immancabile Canzonissima in collaborazione con Sesto Senso Live Band, e in chiusura, lunedì 26 agosto, l’atteso spettacolo ‘Up & down’ di e con Paolo Ruffini. I biglietti per gli eventi sono andati letteralmente a ruba, a riprova del fatto che questi giovani ragazzi del Borgo hanno saputo ideare e promuovere un contenitore culturale e di intrattenimento gradito non solo ai cittadini, ma anche ai tanti visitatori che raggiungono la nostra città per assistere ai diversi spettacoli.

Sullo stesso palco saliranno anche gli Everlime, tribute band dei Pink Floyd, il 27 agosto per un concerto che gode del patrocinio del comune e che ha uno scopo nobile, quello di raccogliere fondi per le popolazioni dell’Africa che continuano ad avere necessità di sostegno. La storica band del territorio torna dopo 11 anni sul palco della piazza centrale della città per regalare le emozioni che solo la musica di questo intramontabile gruppo sa trasmettere.

Di forte attrattiva saranno anche le Feste del Palio della Balestra, uno degli eventi più sentiti e tradizionali di Sansepolcro, che prenderanno il via il 30 agosto. Le celebrazioni, che affondano le radici nella storia rinascimentale della città, sono pronte a riportare in vita il fascino senza tempo di una competizione secolare, animando il centro storico con una serie di eventi spettacolari.

Ad aprire il calendario degli eventi saranno le coloratissime bandiere del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro che sfileranno per le vie del centro storico e si esibiranno in piazza per l’emozionante serata de I Giochi di Bandiera.

10 giorni di eventi che accompagneranno gli spettatori verso la sfida più attesa tra i balestrieri di Sansepolcro e quelli della vicina Gubbio l’8 di settembre con una novità, gara che si svolgerà come da tradizione nella suggestiva cornice di Piazza Torre di Berta, ma che vedrà protagonista tutto il centro storico per l’intera giornata grazie alle tante associazioni che animeranno i vari luoghi della città.

Accanto alla competizione principale, il ricco calendario delle Feste del Palio include spettacoli, cortei storici, esibizioni varie e appuntamenti a tema rinascimentale, che trasporteranno cittadini e visitatori in un'atmosfera d’altri tempi. Inoltre, il centro storico si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con mercatini medievali, rievocazioni storiche e manifestazioni artistiche che coinvolgeranno tutta la città.

Novità di quest’anno è la possibilità di acquistare online i biglietti per poter assistere al Palio dei Rioni, fra Porta Fiorentina e Porta Romana e allo storico Palio della Balestra.

Per tutto questo è doveroso ringraziare tutte le realtà e associazioni coinvolte, dalla Società Balestrieri e il Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro che tramandano una tradizione importante per la città di Sansepolcro, trainando l’imprescindibile lavoro dell’associazione "Rinascimento nel Borgo", della Compagnia di Teatro Popolare di Sansepolcro, il Lauro Danze, I Commercianti del Centro Storico e le associazioni di Categoria coinvolte, Confcommercio e Confesercenti, così come le società rionali di Porta Romana e Porta Fiorentina, l’ufficio turistico territoriale per il supporto promozionale.

Le Feste del Palio della Balestra rappresentano non solo un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale di Sansepolcro, ma anche per valorizzare il senso di comunità e appartenenza che questo evento trasmette da generazioni. "Il Palio è il cuore pulsante della nostra storia e della nostra identità e siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto ai tanti visitatori che ogni anno si uniscono a noi per vivere insieme questa esperienza unica." Queste le parole dell’Assessore alla cultura Francesca Mercati, orgogliosa di presentare questo florido momento cittadino.

“E’ per noi fonte di gioia - ha dichiarato il Sindaco Fabrizio Innocenti – vedere come si riescano ad unire le forze per far sì che una città come la nostra possa godere di momenti contemporanei e storici in un calendario che raggruppa appuntamenti di vario interesse che coinvolge grandi e piccini, tenendo vivo il tessuto sociale di un territorio che ha tanto da offrire.”

Sansepolcro si appresta quindi a vivere giorni intensi di celebrazioni, storia e tradizione, con il Berta Music Festival e le Feste del Palio della Balestra che ancora una volta uniranno passato e presente, in un evento che incanta e appassiona.