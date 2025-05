Bambini e giardini, Beatrice Masini alla Casa sull’Albero

Arezzo, 19 maggio 2025 – Sabato 24 maggio alla libreria La Casa sull’albero di via di San Francesco ad Arezzo alle ore 16.00, ci sarà come ospite Beatrice Masini «per la presentazione di un libro a cui teniamo moltissimo – dicono le libraie - Bambini e giardini è stato infatti pubblicato da Timpetill edizioni in collaborazione con Alir, la nostra Associazione delle librerie indipendenti per ragazzi. Un libro che per noi è un manifesto sull'infanzia, uno stimolo a riflettere, a fare e a porsi domande a partire da questa felice associazione di idee, quella che lega i bambini ai giardini».

A dialogare con Beatrice Masini, non poteva che esserci Ilaria Gradassi che con la consueta sensibilità saprà trasformare l'incontro in un momento di rara magia per tutti, adulti e bambini insieme, è proprio il caso di dirlo, seduti sullo stesso ramo. L’incontro è gratuito, l’ingresso libero fino ad esaurimento posti.