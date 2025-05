Nuovi annuncia per la prossima edizione del Mengo Music Fest

Arezzo, 16 maggio 2025 – Nuovi annunci per la line up di MEN/GO MUSIC FEST, la kermesse che da 21 anni accende l’estate aretina: mercoledì 9 luglio – oltre a Joan Thiele e Giorgio Poi saranno tra i protagonisti della serata anche i YASMINA. Alla line-up di giovedì 10 luglio, invece, si aggiunge MAZZARIELLO.

YASMINA è un progetto musicale della cantautrice romana classe ’99, nato nel 2019 in collaborazione con il produttore Mark Ceiling. Il duo si distingue per la sperimentazione linguistica e sonora, ispirata alla French Touch, culminata nell’EP Amour Toujours (2022). Il progetto cresce con nuovi singoli prodotti da vari artisti, tra cui Arssalendo. Nel 2023 Yasmina pubblica Radio/Spoty e Attitude, dove introduce l’inglese nel suo stile musicale. Il progetto riflette l’ibridazione dell’era digitale, dove la ricerca sonora è parte integrante del risultato artistico.

MAZZARIELLO, cantautore emergente, inizia il suo percorso nel 2021 e si fa notare con Pubblicità Progresso, guadagnando visibilità su Spotify. Nel 2022 entra nel roster di Futura Dischi e contribuisce alla colonna sonora di Summertime 3. Dopo vari singoli e un mini tour, pubblica l’EP ufficio oggetti smarriti nel 2023. Con Antisommossa (2024), si esibisce al Concerto del Primo Maggio e partecipa a importanti festival italiani. Il suo stile personale e intimo lo porta fino a Sanremo Giovani 2024.

MEN/GO MUSIC FEST è pronto a tornare per la sua 21esima edizione: dall'8 al 13 luglio 2025 – sei serate complessive di cui quattro completamente gratuite - nella splendida cornice di Parco il Prato ad Arezzo, ospitando quello che ormai da vent’anni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo.

La 21esima edizione ha già confermato dai primi annunci una line-up come sempre eclettica ed estremamente contemporanea, accogliendo alcuni dei tour più attesi dell’estate e offre uno spaccato accurato e ricercato della scena musicale attuale. La kermesse si aprirà martedì 8 luglio con “SFIORIAMOCI – UNA SERATA PER PAOLO BENVEGNÙ” con tantissimi artisti sul palco. Gli altri nomi già noti del festival aretino sono: mercoledì 9 luglio Yasmina, Joan Thiele e Giorgio Poi, giovedì 10 luglio l’attesissimo Lucio Corsi insieme ai ≈ Belize ≈, Mazzariello e a un dj set di Samuel, venerdì 11 luglio Il Mago del Gelato, Adi Oasis, Dov’è Liana, oltre a Fitness Forever e Mefisto Brass appena annunciati, sabato 12 luglio Afterhours con i 20 anni di “Ballate per piccole iene”, Ralf e Fast Animals and Slow Kids, domenica 13 luglio gran finale con i 50 anni di carriera di Pupo che proprio da Arezzo darà il via al suo tour mondiale.