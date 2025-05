Vinca il peggiore, con Pieraccioni verso il sold out

Arezzo, 17 maggio 2025 – Verso il sold out. «Sono rimasti un centinaio di posti in fondo all’auditorium - dicono a Officine della Cultura - probabilmente si raggiungerà presto il tutto esaurito». Si ripeterà venerdì 23 maggio, alle 21 all’Auditorium del Centro Affari di Arezzo, lo spettacolo di arte varia “Vinca il peggiore” presentato da Leonardo Pieraccioni sul palco con l’orchestra Sarabanda e Barbara Perissi. Un evento, così come il progetto di solidarietà, che Estra sostiene con convinzione per i suoi valori sociali e di solidarietà. Anche questa volta accanto a Don Giuliano e all’Associazione “Solidarietà In Buone Mani Odv” infatti c’è il sostegno forte di enti pubblici e privati. “Premium partner” della serata è il colosso dell’energia Estra, assieme al patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino e di Arezzo, la collaborazione del Gruppo Storico e Sbandieratori “Città di Castiglion Fiorentino” e quella di Francesco Duranti, che di spettacoli di questo tipo se ne intende. Poi ci saranno gli aspirati “peggiori” a dare benzina all’ironia di Leonardo Pieraccioni e al divertimento. Da tanti anni il celebre attore fiorentino sostiene i progetti in Sierra Leone dell’Associazione guidata da Don Giuliano Faralli, promuovendo l’evento aretino anche sui suoi social. Leonardo Pieraccioni e Don Giuliano Faralli si sono conosciuti quando il sacerdote castiglionese svolgeva la sua missione a Ponte a Poppi, in Casentino, e promuoveva i nuovi giovani talenti in serate speciali.

Questa volta Don Giuliano e i suoi collaboratori hanno voluto una location ancora più grande: l’auditorium del Centro Affari che consentirà di accogliere fino a 850 spettatori, obiettivo ripetere il sold-out di due anni fa al Teatro Tenda che pare a portata di mano. «Siamo felici che il pubblico stia rispondendo con entusiasmo, l’ambiente è molto grande quest’anno, riempirlo resta l’obiettivo. Siamo grati al finanziamento di Estra che rende possibile l’evento - dice Don Giuliano - e a Leonardo che ormai da anni ci dà volentieri una mano, questa sarà la quinta scuola realizzata grazie a lui, oltre a un centro sportivo in Sierra Leone». Biglietti da Officine della Cultura ad Arezzo, in Via Veneto 180/2, 0575-27961, online Ticketone.