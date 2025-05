Arezzo, 16 maggio 2025 – Al via la quarta edizione di “Confluenze”, la collettiva di artisti capace di spaziare dalla scultura alla ceramica, passando per la pittura e per i linguaggi artistici più innovativi come quelli realizzati con materiali di scarto. Domenica 18 maggio alle ore 17, presso la Chiesa di Sant’Agostino, aprirà i battenti la mostra che raccoglie le opere di ben 60 artisti.

“Foglie al vento”, i lavori dei ragazzi dell’Associazione Crescere in mostra nel sotto tetto del Teatro Mario Spina

Una mostra che celebra l’arte e con un forte valore sociale. Da giovedì 8 maggio, giorno dell’inaugurazione alla presenza del sindaco Mario Agnelli, e fino a domenica 18 maggio, il sotto tetto del Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospita “Foglie al vento”, la mostra d’arte collettiva dei ragazzi dell’Associazione Crescere (Progetto MAClab Non solo Colore) a cura del maestro pittore Pasquale Marzelli, che ha guidato con sensibilità, passione e competenza i ragazzi impegnati nella realizzazione dei loro lavori.

Nel suggestivo scenario del sotto tetto del Teatro Spina, insieme ai lavori realizzati dai ragazzi dell’Associazione Crescere, i visitatori troveranno anche quattro opere del maestro Gianfranco Bertollo, un artista la cui visione si distingue per la profonda sensibilità verso la natura e le sue molteplici diversità.

Le opere del maestro Bertollo saranno messe all’asta e il ricavato verrà utilizzato per sostenere i progetti d’arte dei ragazzi dell’Associazione Crescere. Questa speciale asta di beneficenza è in programma per domenica 19 maggio, alle ore 18:30 presso il sotto tetto del Teatro Spina dove si trova la mostra.

La mostra sarà visitabile venerdì 16 maggio dalle 17:30 alle 19:30, sabato 17 maggio dalle 11:00 alle 13:00 e domenica 18 maggio dalle 17:30 alle 19:30.

Domenica 18 maggio

PICCOLI IN PIAZZA

Una giornata rivolta ai giovani allievi che con impegno e passione si dedicano ad imparare l’arte della bandiera, del tamburo e della chiarina.

PROGRAMMA:

Ore 15.30 Inizio Corteo da Piazza San Francesco

Ore 15.45 Saluto a Porta Fiorentina

Ore 16.30 Esibizione in Piazza del Comune

Presto vi presenteremo anche tutti gli ospiti di questa edizione!