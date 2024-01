Baccini stasera inaugura VisionMusica

Francesco Baccini festeggia 30 anni di carriera con il concerto che questa sera inaugura la stagione 2024 di “Visionmusica“: alle 21 il popolare cantautore si esibirà all’Auditorium Gazzoli con il progetto ’Archi e frecce’ nel quale rileggerà in chiave cameristica i suoi classici più famosi, accompagnato dagli archi delle Alter Echo String Quartet, formazione crossover femminile, e dal chitarrista e bassista Michele Cusato. "Nella mia carriera ho sempre avuto band rock. Per questo progetto mi sono regalato un quartetto d’archi", spiega Baccini (nella foto), che proporrà successi come ’Le donne di Modena’ e ’Ho voglia di Innamorarmi’, poi brani meno conosciuti, un inedito e due omaggi a Fabrizio De André e Luigi Tenco.