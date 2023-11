Associazione Habibi: Festeggia 10 anni di attività con un dibattito pubblico

Arezzo, 7 novembre 2023 – Sabato 11 novembre alle ore 18.00 presso la Sala del Consiglio comunale del Comune di Sansepolcro, l’Associazione Habibi organizza un incontro pubblico per riflettere sull’attuale tema del Medio Oriente.

Interverranno Paola Caridi, scrittrice e giornalista che da oltre 20 anni si occupa di Medio Oriente e Nord Africa, e Filippo Landi, giornalista, già corrispondente Rai dal Cairo e da Gerusalemme.

Per Paola Caridi è un ritorno a Sansepolcro dato che in passato aveva presentato il suo libro “Gerusalemme senza Dio” e al Teatro Dante aveva messa in scena l’opera teatrale da lei scritta “Cafè Jerusalem”.

L’incontro sarà aperto da una introduzione del presidente dell’Associazione, Don Mario Cornioli e moderato dal Professore Gabriele Marconcini.

Il dibattito sarà in diretta streaming sul sito internet www.tsdtv.it e in tv in tutta la Toscana sul canale 85.

Questo evento inaugura per l’Associazione Habibi la festa dei 10 anni di attività.

Nel 2013, un gruppo di amici della Valtiberina ha cominciato a sostenere l’opera di Don Mario Cornioli, che dal 2009 vive in Terra Santa e svolge il suo apostolato al Patriarcato Latino di Gerusalemme.

In tutti questi anni sono stati raccolti oltre 350mila euro, grazie alla generosità di tutti gli amici che hanno creduto in Habibi e hanno permesso di aiutare la Casa dei bambini di Betlemme “Hogar Nino Dios” a diventare sempre più grande e accogliente. Un luogo nel quale oggi 38 bambini e ragazzi trovano il calore di una famiglia sempre pronta a prendersi cura di loro.

Da Betlemme, Habibi si è spostata in Giordania, ad Amman e l’associazione ha ampliato il proprio ambito di intervento. Ai 15 volontari della Valtiberina, si è affiancata una struttura operativa in Giordania: sono stati avviati e gestiti nuovi progetti in ambito socio-economico e socio-sanitario a sostegno delle popolazioni più svantaggiate, in particolare i profughi iracheni.

Domenica 12 novembre sarà celebrata da Don Mario la S.Messa alle ore 11.15 presso la Chiesa di San Giuseppe Operario a Sansepolcro e a seguire ci sarà un pranzo di beneficenza presso l’Antico Borgo delle Rose e il ricavato sarà destinato alla parrocchia di Gaza. E' obbligatoria la prenotazione e si può fare via whatsapp al 3492573361.