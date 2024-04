Arxaia: una sola sigla per due artisti a Sansepolcro Art Gallery

Arezzo, 11 aprile 2024 – Arxaia: una sola sigla per due artisti assai diversi fra loro ma uniti dal lavoro con svariati tipi di materiali, dalla tela alla ceramica, per creare sculture, dipinti e preziosi oggetti d’arte. Sono i protagonisti della nuova mostra presentata da Sansepolcro art Gallery, la realtà espositiva fondata da Marcello Medici e Stefano Vannini, in programma in via XX Settembre 15 a Sansepolcro da sabato 13 aprile, con vernissage alle 17.30, fino a venerdì 3 maggio p.v. Geometrie moderne e tradizionali nascono dall’esigenza creativa di due artisti: le sculture che Arxaia propone, si concretizzano in una varietà assoluta. Retaggi classici ed etnici si fondono in forme plastiche. Opere universali e profondamente sincere, che si rifanno alle più ancestrali emozioni. Da esse traspare la ricerca inquietante di una creatività libera da schemi e catene. Mario Bernardini e Corrado Paolo D’Alessandro sono artisti artigiani, la cui profonda conoscenza della tecnica, conferisce loro quella maestria che gli permette di spaziare tra le più diverse espressioni artistiche, supportati da un bagaglio culturale vasto e mai banale. Mario realizza le sue opere quasi di getto, a un ritmo sostenuto e, a tratti, febbrile. Corrado ricerca il silenzio, è nell’intimità e nella calma che il suo estro creativo emerge, declinandosi in opere d’arte la cui visione ci concede una breve tregua dalla frenesia. Insieme formano Arxaia, un nome che ormai da anni significa fantasia, perizia tecnica, senso della classicità ma anche volontà di sperimentare. Assolutamente da non perdere.