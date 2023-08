Articolo 31, ’un bel viaggio’ a Prato Settembre è spettacolo e concerti

Al via la nuova edizione di "SettembrePrato è spettacolo", la lunga serie di concerti in programma fino al 13 settembre. Ad aprire la kermesse organizzata da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato saranno gli Articolo 31, questa sera alle 21 in piazza del Duomo. Dopo la reunion che li ha portati per la prima volta sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione del festival di Sanremo con il brano "Un bel viaggio", il duo rapper tra i più influenti della scena hip pop made in Italy, ha dato vita ad un tour di grande successo che passa appunto da Prato. Il giorno dopo, venerdì, toccherà a Bugo e Daniele Silvestri alternarsi in piazza del Duomo a partire dalle 20,30: due concerti pagando un unico ingresso. Sabato 2 settembre, alle 21, la scena se la prenderanno Giorgio Panariello e Marco Masini, che si sfideranno a suon di battute e canzoni. Il 3 settembre protagonista sarà il gruppo inglese degli Editors, con le canzoni tratte dal loro settimo album, Ebm. Il 4 settembre sarà il turno di Edoardo Bennato, che salirà sul palco alle 21. Appuntamento con la tradizione martedì 5 settembre: l’atteso concerto a ingresso libero della Camerata che nella suggestiva cornice di piazza Duomo eseguirà l’Ouverture dal Flauto magico di Mozart e la Quinta Sinfonia di Beethoven, due tra le partiture più note del repertorio sinfonico.

Ci sono ancora biglietti disponibili su Ticketone, solo la serata con Giorgio Panariello e Marco Masini è quasi sold out. I grandi ospiti del Festival si sposteranno poi a Villa Guicciardini di Cantagallo: il 12 settembre sul palco Alan Sorrenti e la sua "Band Exotica" e il 13 settembre Umberto Tozzi con il suo tour "Gloria forever".

Prato è spettacolo non sono solo i grandi concerti live: a Il Garibaldi Milleventi fino al 13 settembre si potranno visitare dalle 16 alle 23 le mostre fotografiche di Sam Emerson (Living the dream) e di Antonio Viscido (FrontOnBack:Stage), scatti memorabili che raccontano la musica, i grandi concerti negli States e nel nostro Paese. Sempre a Il Garibaldi dal 1° al 4 settembre alle 18 ci sarà Soundmovie, una rassegna cinematografica a tema musicale. Come nelle passate edizioni dal 1° al 3 settembre ci saranno i Dj set esclusivi sulla terrazza di Palazzo Pretorio con visita al museo e aperitivo con buffet (biglietti su Ticketone). Fra le novità di quest’anno (1, 3 e 4 settembre) tre concerti alla fermata dei bus di piazza Lippi: Banda Larga, Margò Acoustic Duo e Interpla, dalle 19 ingresso libero. Infine a proposito di ritorni, il 9 settembre alle 21 all’Anfiteatro di Santa Lucia di scena i Porto Flamingo: la band pratese, dopo quasi 400 concerti in giro per l’Italia e sei anni di silenzio, si riunisce per un concerto in data unica.

Silvia Bini