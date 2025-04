Arezzo Città delle Arti: volti, mani, storie per esperienze turistiche uniche e autentiche

Arezo, 9 aprile 2025 – Volti che raccontano, mani che lavorano, storie che coinvolgono, per un’esperienza turistica vera e indimenticabile: benvenuti ad Arezzo, la “Città delle Arti”.

Con la primavera prende il via un nuovo progetto turistico che propone un modo insolito di scoprire uno dei centri storici più belli e preziosi d’Italia, attraverso originali percorsi di accoglienza diffusa.

Qui, grazie a una rete di oltre 50 artisti e artigiani, il turista potrà vivere numerose esperienze immersive che combinano la grande arte monumentale con itinerari inediti.

Accanto alla scoperta di capolavori come il “Crocifisso” di Cimabue nella Chiesa di San Domenico, gli affreschi di Piero della Francesca, le opera sorprendenti di Margarito di Arezzo o Giorgio Vasari, i viaggiatori avranno la possibilità di incontrare antiquari, artigiani, artisti e commercianti nelle tante botteghe che animano i vicoli e le piazze.

Attraverso il sito discoverarezzo.com, si potrà scegliere di compiere un itinerario nella città medievale attraverso “I vicoli di Margarito”, oppure scoprire il percorso rinascimentale de “La città del Vasari” o ancora muoversi sulle orme di José Saramago, il grande scrittore che era giunto ad Arezzo solo per ammirare gli affreschi di Piero della Francesca e che finì per innamorarsi profondamente della città, definendola "uno dei suoi più saldi amori italiani".

Un viaggio in un luogo ancora a misura d’uomo dove la bellezza del passato si intreccia a quella del presente consentendo una vera immersione nell’essenza della Toscana all’insegna dell'autenticità e dell'eccellenza creativa.

Da maggio, inoltre, in via sperimentale, sarà disponibile un chatbot di assistenza e accoglienza turistica chiamato "José": questo assistente virtuale informerà i turisti di tutte le opportunità presenti in città, dagli spazi museali alle esperienze immersive, dalle strutture ricettive ai ristoranti.

Il progetto, realizzato dalla Fondazione Arezzo Intour, rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dell’offerta turistica aretina.

Per conoscere le esperienze e gli itinerari proposti, basta consultare il portale discoverarezzo.com