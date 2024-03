Anziano non ha i soldi per pagare la spesa. Il conto alla cassa lo salda un ragazzo

"Grazie di cuore". Lo ha detto un anziano che si è trovato senza soldi per pagare tutta la spesa all’"angelo" per caso che, alla cassa automatica dell’Esselunga, si è offerto di mettere quello che mancava. Lo hanno detto anche gli altri clienti che hanno assistito alla scena, compreso un lettore che ci ha raccontato la storia. "Ho assistito, come altre persone, a una scena bellissima – ha scritto Lorenzo – Ero alle casse automatiche, quando ho notato un signore di una certa età in difficoltà a un’altra cassa. Si è avvicinata la commessa per aiutarlo: in pratica non aveva abbastanza soldi per pagare e doveva lasciare delle cose, prodotti di prima necessità. Un giovane sulla quarantina in una cassa vicina, che stava anche lui passando quanto aveva acquistato, a quel punto si è girato, ha fermato la commessa e le ha detto di non togliere nulla, ma di lasciare tutto quello che l’anziano aveva preso. I soldi che mancavano li avrebbe messi lui. E’ stato

un gesto bellissimo, tra l’altro

fatto con molto tatto ed educazione". Il racconto del testimone della scena da libro Cuore si conclude appunto con un ringraziamento: "Ho visto che l’anziano lo ha guardato con un senso di gratitudine bellissimo, gli ha detto grazie.

E anch’io, come penso i molti che hanno assistito alla scena, vorrei dirgli grazie di cuore".

b. l.