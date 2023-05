“Al via la mostra Irriverenti presso il Museo della Rocca di Marciano”

Arezzo, 18 magigo 2023 – La mostra “IRRIVERENTI. Viaggio nell’arte giovanile contemporanea” verrà inaugurata sabato 27 maggio, alle ore 17:00, presso lo storico Museo della Rocca di Marciano della Chiana. La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno, secondo gli orari riportati nella locandina.

Dopo la rassegna “CORPI DI LUCE”, tenutasi nella primavera/estate del 2022 presso la location e curata da Lucrezia Lombardo e Josip Miskovic, il Comune di Marciano della Chiana, gli stessi curatori e l’Assessorato alla Cultura hanno deciso ripartire con le esposizioni. L’opening della mostra “IRRIVERENTI” si articolerà dunque in una serie d’interessanti appuntamenti, il primo dei quali prevede la proiezione del video dedicato alla rassegna “Corpi di luce” (2022), a partire dal quale la curatrice, Lucrezia Lombardo, presenterà al pubblico le donazioni che andranno a costituire una collezione permanente di arte contemporanea che il Comune ospiterà presso gli storici locali della Torre. Al video, preceduto dai saluti istituzionali del Sindaco, Maria De Palma, e dell’Assessore alla cultura, Gionata Salvietti, seguirà il concerto della band TEPHRA, gruppo indie rock composto da Cigolini Luca (batteria), Claudio Secciani (al basso), Cristiano Ventre (alla chitarra) ed Elisa Comunale (voce), che ha alle spalle decine di concerti e ha da poco inciso l’ultimo disco. La serata d’inaugurazione -con ingresso libero e gratuito- sarà inoltre accompagnata da un aperitivo offerto dagli organizzatori dell’evento.

«L’idea di proporre una mostra intitolata “IRRIVERENTI” e dedicata all’arte contemporanea giovanile», spiega la curatrice Lucrezia Lombardo, «nasce dalla volontà di valorizzare i linguaggi espressivi innovativi attualmente presenti sulla scena culturale. Protagonisti dell’esposizione sono infatti quattro artisti, con provenienze geografiche e storiche differenti, ma che condividono una visione che concepisce l’arte come interrogativo sul reale».

La pittura e la scultura divengono così -per gli artisti coinvolti nell’esposizione- linguaggi attraverso cui far sentire la propria voce in un contesto storico e sociale in cui, di contro, i legami umani si sgretolano, consegnando gli individui alla solitudine. Autori con percorsi formativi diversi, Claudio Secciani, Florin Gabriel Cinpoesu, Josiane Ester Bianconi e Susi Carnielli sono accomunati da uno stile originale e capace di creare opere irriverenti, provocatorie, che costringono il fruitore a scardinare la propria percezione ordinaria.

Originario del Valdarno, Claudio Secciani, è l’autore che ha dato avvio allo stile Fantasy in pittura, trasponendo nel linguaggio visivo un genere letterario ormai noto. Protagonisti delle sue tele sono infatti personaggi fatati, uomini e donne alati, mostri marini, che uniscono la mitologia alle tradizioni popolari e la realtà alla magia. Ma Secciani, oltre ad amare l’immaginazione, possiede anche una mano iper-realista, capace di conferire vita ai ritratti di donna che immortala quasi ossessivamente, come se da quei volti cercasse di estrarre l’anima.

Josiane Ester Bianconi è invece una pittrice e illustratrice di origini francesi e la sua china, al pari dei colori che impiega, danno spesso forma a vignette e soggetti ironici, di stampo orientaleggiante, in cui il divertimento si unisce alla critica sociale. Al contempo, Bianconi sceglie spesso immagini oniriche, le cui figure umane si fondono agli elementi naturali, allestendo così sulla carta scene dinamiche, che si avvalgono di una tecnica mista, che spazia dalla china, all’uso dei pastelli.

Susi Carnielli è un’autrice di origini venete e ha prediletto, nell’arco della sua ricerca, soggetti naturalistici, scegliendo una poetica a propria volta realistica, ma che spesso confluisce nella surrealtà. I suoi cavalli, infatti, possono essere colorati di blu o di viola, così come i suoi leoni, che assumono pose dinamiche, come se stessero per uscire dalla tela. Artista sensibile, la Carnielli ha sempre uno sguardo attento sulla realtà e riesce a trasfigurarla in soggetti vivi e provocanti, perché pronti a materializzarsi.

Florin Gabriel Cinpoesu, infine, è un pittore e scultore di origini romene e, nella sua evoluzione artistica, ha spaziato dal surrealismo all’astrattismo. I soggetti preferiti dall’autore sono di tipo sperimentale e capaci di riprodurre sulla tela cromatismi che catturano. Cinpoesu ha ritratto spesso città e scene urbane, reinterpretandole attraverso linee che si fondono all’orizzonte e creano un sentimento, piuttosto che una realtà. Al tempo stesso, le sue installazioni sono originali per i temi impegnati che affrontano, come nella scultura “Il peso dei miei peccati” -in cui un Cristo ligneo è posto su di una bilancia- oppure come nell’installazione -dedicata alla natalità- che ha per protagonista una cicogna in metallo che tiene nel becco una provetta. Arte e innovazioni scientifiche si uniscono così in una ricerca assolutamente innovativa.

Seppure nelle differenze di linguaggi e percorsi, “IRRIVERENTI” è una mostra che vuole proporre al pubblico l’idea dell’arte come interrogativo. Le tele e le opere divengono dunque, nel percorso espositivo, domande aperte, che spingono il fruitore a decostruire le coordinate prestabilite.

Del resto, l’arte ha sempre svolto una funzione sociale, nella misura in cui ha saputo, attraverso la propria originalità, anticipare i tempi e offrire nuovi punti di vista sul mondo; è questo l’intento di “IRRIVERENTI”.