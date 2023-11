Arezzo, 9 novembre 2023 – Al via dal 12 dicembre la stagione 2023/24 del Teatro Dovizi di Bibbiena.

Sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma di teatro ragazzi nel cartellone curato da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023) in collaborazione con il Comune di Bibbiena.

“Credo – spiega l’assessora alla Cultura del Comune di Bibbiena, Francesca Nassini - che la cultura sia il punto di forza di una comunità. Grazie alla cultura riusciamo a spostare più lontano il nostro orizzonte, lo allarghiamo, riusciamo a costruirci come comunità attiva e inclusiva. L’attività del Teatro Dovizi, portata avanti in modo encomiabile nel tempo dalla Compagnia Nata, sta dando tantissimo al nostro territorio e al Casentino. Per questo ogni nuova stagione teatrale la accogliamo come un nuovo percorso di costruzione della nostra identità, come un nuovo progetto di vita e di lavoro che ci porta al futuro. La cultura si mette nel piatto assolutamente e inizia da un proscenio, ne siamo certi. Grazie a Fondazione Toscana Spettacolo e a tutti i professionisti della Nata”.

"Il Teatro Dovizi ha preparato anche quest'anno una stagione ricca di divertimento e di contenuti, che va incontro alle aspettative di un pubblico di tutte le età, con particolare attenzione ai più piccoli, spettatori di oggi oltre che di domani - afferma Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus -. Insieme all'Amministrazione comunale di Bibbiena e a Nata Teatro presentiamo un cartellone che invita a riflettere sulle debolezze e miserie umane di tutti i tempi, sugli stereotipi di genere ma anche sulla forza e sulla consapevolezza dell'universo femminile. È con orgoglio quindi che rinnoviamo il nostro convinto sostegno al prestigioso Teatro Dovizi, augurando ai cittadini di condividere le emozioni e le occasioni di crescita che solo lo spettacolo dal vivo può regalare".

Il programma

L’anteprima di stagione fuori abbonamento, prologo della rassegna dedicata ai bambini e ai ragazzi, UOMINI DELLE STELLE, è fissata per sabato 2 dicembre (ore 21:00). In scena lo spettacolo finalista dell’edizione 2023 di In-Box Verde, BALLOON ADVENTURES, prodotto da Collettivo Clown/Manicomics Teatro. Età consigliata: dai 3 anni.

La stagione in abbonamento si apre martedì 12 dicembre (ore 21:00, come per tutti gli spettacoli) con BARBIE E KEN. Riflessioni su una felicità imposta. Una produzione Teatro la Fuffa con Letizia Buchini e Fabio Capparella. Barbie e Ken, due bambolotti creati dall'uomo a sua “immagine e somiglianza” si trovano meccanicamente costretti ad eseguire dei comportamenti stereotipati e cliché indotti dal loro “ruolo” in quanto “modelli” per bambini. I due fatalmente e involontariamente si ribelleranno a quello schema mettendo in dubbio il loro sapere surrogato e andando incontro a tutte le domande e le contraddizioni umane.

Mercoledì 10 gennaio, Giancarlo Cauteruccio presenta L’ULTIMO NASTRO DI KRAPP di Samuel Beckett. Krapp, un vecchio scrittore fallito, inesorabile mangiatore di banane e instancabile ascoltatore della sua voce registrata, si inoltra in “questo buio che mi circonda” per sentirsi meno solo, rintanato nella sua stanza in compagnia di un magnetofono e un numero cospicuo di bobine ben ordinate, mentre compie un viaggio in un altrove temporale: il suo passato. Una resa dei conti di un vecchio triste e ridanciano insieme, ironico e autoironico, spesso con venature patetiche, sentimentali, struggenti che alla fine si adegua consapevolmente allo scacco.

La stagione prosegue sabato 3 febbraio: per la regia di Alessandra Aricò al Teatro Dovizi va in scena READINGOTHIC. Una produzione Nata Teatro con Andrea Vitali, Alessandra Aricò, Cinzia Corazzesi, Mirco Sassoli e le musiche dal vivo di Lorenzo Bachini e Marco Canaccini.

Goth è l'oscurità seducente, la tenebra inesorabile, l'ombra del chiaro di luna. Il canto di un uccello notturno, un alito di vento, uno schianto. I meandri dell'inconscio, i tormenti dell'anima, la mostruosità, l'innocenza. Da sottogenere Goth si è fatto galassia, nella quale si collocano autori di origine assai diversa, da Mary Shelley fino a Tim Burton, Stephen King, i Cure. ReadinGothic è il vascello ideale per questa traversata della notte; ascoltando fantastiche storie e canzoni scelte, arrangiate ed eseguite dal vivo dagli artisti di Nata Teatro.

EVA. Diario di una costola con Rita Pelusio è lo spettacolo in programma martedì 20 febbraio. Un monologo delicato, spietato, comico e autentico. Un elogio alla disobbedienza femminile. Eva è voce in assoluto, riflette e pone domande giorno dopo giorno, per poter conoscere e per non accontentarsi. Si interroga sul destino delle donne che verranno dopo di lei. E a queste domande delicate ed ingenue rispondono icone femminili contemporanee nate dall’irriverente fantasia di Rita Pelusio.

Mercoledì 6 marzo in cartellone BUFFONI ALL’INFERNO, scritto e diretto da Marco Zoppello. Una produzione Stivalaccio Teatro, con Matteo Cremon, Michele Mori e Stefano Rota. Venezia. Nel 1575 un’epidemia di peste si porta all’altro mondo un terzo degli abitanti della città lagunare. L’Ade è di colpo intasato. Il Diavolo in persona, perciò, decide di offrire uno sconto di pena alle anime di tre buffoni, per tornare a fare ciò che in vita gli riusciva meglio: intrattenere.

In programma, mercoledì 20 marzo, LE VOLPI, di Lucia Franchi e Luca Ricci, con Antonella Attili, Giorgio Colangeli e Luisa Merloni. Uno spettacolo sulla provincia italiana e sulle dinamiche che si innescano tra individui ambiziosi che si prendono la libertà di tutelare i propri interessi e tornaconti anche a scapito della “cosa pubblica”. Uno spettacolo sulla corruzione e la corruttibilità, sul concetto di concedere a sé stessi “un’impercettibile eccezione”, perché come scrive Sciascia in Todo modo: «i grandi guadagni fanno scomparire i grandi principi e i piccoli fanno scomparire i piccoli fanatismi».

L’ultimo appuntamento della stagione in abbonamento, martedì 16 aprile, è affidato a GRAMSCIC, di e con Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni. Il rampollo (e unico erede) di una ricca famiglia borghese si innamora inaspettatamente e perdutamente di un busto di Antonio Gramsci. Con la sua nuova “compagna” decide di presentarsi alla festa delle nozze d'oro dei genitori e da qui esploderanno situazioni paradossali e grottesche, incomprensioni, intrecci, malintesi e colpi di scena.

Alla programmazione serale si affianca il calendario di UOMINI DELLE STELLE, la rassegna teatrale tutta dedicata a bambini e ragazzi.

Dopo la serata inaugurale di sabato 2 dicembre, da gennaio la rassegna di teatro ragazzi torna la domenica pomeriggio (inizio ore 16:30).

Domenica 14 gennaio al Teatro Dovizi arriva TRAME SU MISURA, una produzione Giallo Mare Minimal Teatro, di e con Renzo Boldrini. Età consigliata: 3 – 8 anni.

Domenica 4 febbraio il sipario si alza per LA FAVOLA DELLE NUVOLE E DEL PROFUMO di Marco Renzi. Una produzione Proscenio Teatro con Enrico Verdicchio e Roberto Rossetti/Simona Ripari. Pupazzi di Lucrezia Tritone. Età consigliata: dai 5 anni.

UOMINI DELLE STELLE prosegue domenica 18 febbraio con una produzione di Nata: in scena IL SOLDATINO DI STAGNO, per la regia di Marco Zoppello. Con Giorgio Castagna e le musiche dal vivo di Lorenzo Bachini.

Ultimo appuntamento della rassegna domenica 3 marzo. Pupi di Stac presenta IL DRAGO DALLE SETTE TESTE di Enrico Spinelli. Età consigliata: 4 – 10 anni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare o scrivere al numero 3791425201 e seguire i canali social della Compagnia NATA Teatro.

Inizio spettacoli

stagione di prosa e anteprima del 2 dicembre Balloon adventures: ore 21:00

rassegna ragazzi Uomini delle stelle: ore 16:30