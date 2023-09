Adsi toscana apre 46 archivi storici

Arezzo, 26 settembre 2023 – Sabato 7 ottobre ritorna ARCHIVI.DOC, la giornata che punta a svelare al pubblico gli archivi delle dimore storiche dislocate nelle città e nelle province della Toscana all’interno dell’evento nazionale "CARTE IN DIMORA. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro” organizzata da ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane: un viaggio nella storia del nostro paese attraverso libri, mappe, documenti e fotografie che, in linea con l’evento “Domenica di Carta” del MIC, sottolinea la consapevolezza che molte dimore storiche posseggono biblioteche ed archivi ricchi di preziose tracce del nostro passato e meritevoli di condivisione, al pari di quelle pubbliche.

La terza edizione di ARCHIVI.DOC aumenta il numero di dimore con oltre 46 archivi che apriranno gratuitamente al pubblico in tutta la Toscana (la metà delle aperture sull’intero territorio nazionale) e si arricchisce della preziosa collaborazione con gli Archivi Alinari e il Museo Stibbert che venerdì 6 ottobre regaleranno, alle ore 16, una visita guidata alla mostra “Così lontani, così vicini“ a cura di Sabine du Crest ed Enrico Colle, visitabile allo Stibbert dal 6 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 seguita alle 17 dall’incontro "Archivi Alinari e Dimore storiche: un racconto per immagini” che prevede la presentazione della giornata Archivi.doc attraverso una selezione delle fotografie delle dimore storiche presenti negli Archivi Alinari tra le tante, il Palazzo Ricasoli su lungarno Corsini selezionata per il manifesto di questa edizione o il Palazzo Agostini sul lungarno Regio di Pisa. I posti per partecipare alla visita e all’incontro sono limitati ed è necessaria la prenotazione: Tel. 055 486049 - [email protected]. Un’altra importante novità riguarda l’inserimento dell’evento nel calendario della Florence Art Week che quest’anno annovera 29 istituzioni culturali, 44 eventi, 32 luoghi negli 11 giorni di programmazione.

In occasione della giornata ogni Dimora apre ambienti solitamente riservati agli studiosi e svela documenti, filze, carteggi tra personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese e dell’Europa, cabrei, organizza incontri (Archivio Bartolini Baldelli, Archivio di Roberto Longhi - Archivio di Anna Banti, Archivio Guicciardini, Archivio Carlo Morelli), visite guidate (Archivio Capponi alle Rovinate, Archivio Capitolare e Parrocchiale dell’Insigne Basilica di San Lorenzo, Archivio Storico di Palazzo Pucci, Archivio Storico San Niccolò del Ceppo, Teatro Storico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Archivio e Biblioteca della Scuola di Musica di Fiesole Fondazione Onlus, Archivio Niccolini di Camugliano, Archivio Istituto Storico della Resistenza, Archivio Storico de La Nuova Tinaia, Archivio Sidney Sonnino, Archivio Puccini Museum Casa Natale, Archivio Storico di Bagnone, Archivio Domestico dei Malaspina di Mulazzo, Archivio Majnoni Baldovinetti Tolomei, Archivio Storico del Comune di Santa Maria a Monte, Archivio Torrigiani Guadagni del Nero - Malaspina, Archivio Bianciardi, Archivio della Badia a Coltibuono, Fondazione Zeffirelli Onlus) esposizioni (Archivio dell’Accademia di Belle Arti, Archivio Villa Romana, Archivio Foto Lotti, Archivio Storico Giunti Editore, Archivio Puccini, Archivio Storico di Bagnone, Archivio Vaccà Berlinghieri, Archivio Casa Museo Sigfrido Bartolini) e degustazioni (Archivio Sidney Sonnino, Archivio della Badia a Coltibuono, Archivio del Borgo e della Villa di Monte Sante Marie).

Archivi.Doc - Carte in Dimora ha lo scopo, così come la Giornata nazionale di primavera, di sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo chiave che il patrimonio culturale privato ricopre per il tessuto socio-economico e culturale del paese. Accanto agli archivi delle famiglie toscane, abitualmente accessibili solo agli studiosi per ricostruire la trama della storia cittadina, regionale, italiana e internazionale intrecciando tracce, indizi, ipotesi e conferme nei documenti, nelle pergamene, nelle lettere, nei diplomi, nei cabrei, nelle infinite filze, sono previste le aperture di alcuni archivi di personalità e istituzioni che arricchiscono e completano questa incursione dietro le quinte della Storia ufficiale. Si raccomanda la prenotazione delle visite alle dimore prescelte sulla pagina dedicata del sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it ARCHIVI.DOC si svolge sotto il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Arezzo, Provincia di Livorno, Provincia di Lucca, Provincia di Massa Carrara, Provincia di Pisa, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, Provincia di Siena e in collaborazione con Florence Art Week, Fondazione Alinari per la fotografia, Museo Stibbert, Città Nascosta, Generali Assicurazioni Agenzia di Empoli Iacopo Speranza, Associazione Archivi Storici delle Famiglie, Associazione Nazionale Case della Memoria, Terre di Pisa, The Lands of Giacomo Puccini, Camera di Commercio Toscana TNO.

ELENCO DEGLI ARCHIVI APERTI

AREZZO provincia

ARCHIVIO BARTOLINI BALDELLI Castello di Montozzi 4, Pergine Valdarno (AR). Incontri alle 11 e 15

L'Archivio notificato ospita carte dal XV al XXI secolo di varia natura pertinenti a fatti e beni Bartolini Baldelli e, in parte minore, alla famiglia Martini Capoquadri. In questa occasione sarà possibile assistere ad una breve conferenza sulla storia dell'Archivio Bartolini Baldelli e sul valore ed il significato della conservazione delle carte: gestione di beni, pensieri intimi, segreti, politica, cultura. Sarà inoltre esposto, nella stanza dell'Archivio, il cabreo della Fattoria di Montozzi.