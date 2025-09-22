Una Lega di pace e di governo

Ad ottobre proseguono le attività proposte da Aboca Museum con nuovi appuntamenti per adulti e bambini

Sabato 11 ottobre, su più turni giornalieri c'è: "Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro", poi Escape e le erbe delle streghe

Arezzo, 22 settembre 2025 –  Ad ottobre proseguono le attività proposte da Aboca Museum con nuovi appuntamenti per adulti e bambini.

Di seguito trasmettiamo il calendario degli eventi con i relativi link ai programmi e agli approfondimenti:

Sabato 11 ottobre, su più turni giornalieri, presso Aboca Museum: "Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro – Visita speciale alla Bibliotheca Antiqua di Aboca".

Link: https://www.abocamuseum.it/it/eventi/carte-in-dimora-archivi-e-biblioteche-storie-tra-passato-e-futuro/

Domenica 12 ottobre ore 11.00 e ore 16.00 presso Aboca Museum: “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo – Escape per famiglie”

Link: https://www.abocamuseum.it/it/eventi/giornata-nazionale-delle-famiglie-al-museo/

Venerdì 31 ottobre ore 21.00 presso Aboca Museum: “Le erbe delle streghe – Speciale visita in notturna”

Link: https://www.abocamuseum.it/it/eventi/le-erbe-delle-streghe/

