Arezzo, 20 settembre 2025 – Marcenando 2025: arte, musica e solidarietà nel borgo di Marcena

Tra i momenti caratterizzanti rientra la camminata artistica nel grande museo diffuso tra vicoli e campagne. La quinta edizione di “Marcenando - L'arte camminando” sarà dalle 10.00 alle 19.00 di domenica 21 settembre

Camminate artistiche, musica dal vivo, visite guidate, mostre di pittura e di scultura, presentazioni di libri, laboratori per bambini, spettacoli di danza aerea e, soprattutto, beneficenza. Tutto questo, in una sola giornata. D omenica 21 settembre è in programma la quinta edizione di “Marcenando - L'arte camminando” che, dalla mattina alle 10.00 alla sera alle 19.00, proporrà un incalzante alternarsi di iniziative per tutte le età per vivere, scoprire e valorizzare il borgo di Marcena. L'evento è organizzato dall'omonima associazione Marcenando con la collaborazione delle istituzioni locali e con il coinvolgimento di associazioni, scuole e artisti del territorio, trasformando il piccolo paese tra Arezzo e il Casentino in un palcoscenico diffuso dove cultura, socialità e solidarietà si intrecciano per dare vita a un'esperienza unica di comunità e condivisione.

Tra i momenti maggiormente caratterizzanti di “Marcenando - L'Arte camminando” rientra la passeggiata artistica che, con partenza alle 16.00 dal piazzale della chiesa, permetterà di vivere una visita guidata delle opere pittoriche e scultoree del grande museo a cielo aperto diffuso tra i vicoli e le colline di Marcena. Questa esperienza terminerà con un aperitivo al tramonto e rappresenterà il vero e proprio fulcro dell'evento perché permetterà di scoprire lo stretto legame tra l'arte e il territorio, con la richiesta di un contributo di partecipazione che sarà devoluto in beneficenza a sostegno del progetto Mitofusina di Roberto Russo per la ricerca sulla malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2A e all'associazione Crescere per i progetti rivolti a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico o del neurosviluppo. L'intera giornata permetterà inoltre di vivere una vera propria “esplosione di colori e di energia” con le visite alla casa-museo Gianlorenzo Palazzi direttamente nel laboratorio dove, notte e giorno, la nota pittrice di Marcena creava le proprie opere: le tre stanze riuniscono oltre cento quadri tra ritratti femminili e giardini fioriti che raccontano periodi, temi, stili e percorsi dell'artista scomparsa nel 2015. Il sottofondo musicale di “Marcenando - L'Arte camminando” offrirà da suggestioni ambientali e perlustrazioni uditive dell'elettronica di Lele Synth, nome d'arte dell'aretino Gabriele Mercatelli, che utilizzerà diverse strumentazioni sintetico-digitali per dar vita a suoni inediti e originali in armonia con il contesto ambientale e paesaggistico circostante.