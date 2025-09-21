Calcit e Cuori in bancarelli, oggi il derby dei mercatini solidali

Arezzo, 21 settembre 2025 – Quello che si gioca oggi in città è il derby dei mercatini solidali. Nel piazzale di Arezzo Fiere infatti l'appuntamento è con il Mercatino dei Ragazzi del Calcit mentre a Campo di Marte sbarca la data zero di Cuori in bancarella . Intanto prosegue la maratona di eventi solidali di Calcit in scena, una cinque giorni di musica, spettacoli, balli e riflessione su sanità e Giostra ogni sera al palaffari. Obiettivo raccogliere fondi per finanziare il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini che costa al Comitato 350mila euro l'anno. Circa 80 i banchini presenti con gli espositori storici del Calcit pronti domenica a mettere in vendita un po' di tutto dai giochi all'abbigliamento, passando per accessori e oggettistica per la casa, libri, dischi e curiosità. Oggi dalle 8 alle 19 con il 23esimo Mercatino dei Ragazzi del Calcit che si svolgerà nel parcheggio di Arezzo Fiere. Ma nella stessa data è in arrivo anche un nuovo mercato solidale del riciclo e del riutilizzo. In questo caso l'appuntamento sarà nei giardini di Campo di Marte. Domenica 21 settembre è in programma la prima edizione di “Cuori in bancarella” con cinquantacinque espositori che, dalle 9 alle 19, allestiranno il loro banco con oggetti di seconda mano, libri, abiti, accessori e piccoli arredi per condividere una giornata dedicata al riuso creativo, al risparmio e alla solidarietà. L'evento è organizzato dalla onlus PB73 in collaborazione con il Csi - Centro Sportivo Italiano di Arezzo e diventerà un appuntamento ricorrente in ogni terza domenica del mese con l'obiettivo, di volta in volta, di coinvolgere anche artisti, associazioni e scuole del territorio con cui proporre anche occasioni di intrattenimento e di spettacolo per tutte le età. “Cuori in bancarella” è un progetto finalizzato al raggiungimento di diversi obiettivi. Il primo è di valorizzare e far vivere uno spazio delicato di Arezzo, i giardini di Campo di Marte, per ripristinare questo quartiere ai cittadini come luogo di incontro, socializzazione e partecipazione di una comunità sempre più coesa e dinamica. Allo stesso tempo, il mercato intende sensibilizzare i cittadini verso i temi del riciclo e del recupero, favorire pratiche di consumo sostenibile e sviluppare un circuito virtuoso di riutilizzo degli oggetti inutilizzati, con una finalità che ha trovato subito partecipazione ed entusiasmo come dimostrato dall'elevato numero di espositori che animeranno l'iniziativa fin dalla prima edizione. La terza finalità, infine, è solidale: la giornata consentirà di raccogliere fondi che la PB73 impiegherà per attività a sostegno di persone e famiglie in situazioni di disagio economico, sanitario e psicologico attraverso aiuti concreti per pagamento di bollette, canoni di affitto, spese mediche o esami. «Con “Cuori in bancarella” - dice Maurizio Barsotti, presidente e fondatore della PB73 - vogliamo trasformare i giardini di Campo di Marte in uno spazio vivo e partecipazione dove cittadini di tutte le età possono incontrarsi, scoprire oggetti unici e dare loro una nuova vita. L'iniziativa, dunque, unisce il piacere del riuso creativo alla socialità, alla solidarietà e alla sostenibilità. Quella di domenica 21 settembre è un'edizione zero con cui iniziare un nuovo percorso che, nei prossimi mesi, verrà arricchito anche con esibizioni, spettacoli, musica o intrattenimento per tutte le età, creando giornate in cui coinvolgere veramente l'intera comunità».