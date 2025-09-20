“Arte da gustare” alla pizzeria Noboo

Arezzo, 20 settembre 2025 – Arte, solidarietà, gastronomia: insomma, cultura a tutto tondo nell'appuntamento che si svolgerà giovedì 25 settembre a partire dalle 20 nelle accoglienti sale di Naboo, ristorante-pizzeria di viale Santa Margherita che appartiene ormai da decenni al vissuto di Arezzo e della sua provincia. “Arte da gustare” è il titolo che incornicia l'evento, “un mix di sensazioni e suggestioni in un programma vario che proporrà anche una mostra con performance” commenta Mauro Ghinassi, titolare con lo Chef Antonio Masciaro' di Naboo , ea sua volta artista poliedrico con al suo attivo numerose esposizioni in varie città italiane. Oltre all'arte, in primo piano la cucina con cena alla carta preceduta da bollicine di benvenuto. Non mancherà la musica e avrà grande spazio la solidarietà con una lotteria di beneficenza a favore di Casa Thevenin, lo storico istituto aretino dedito all'accoglienza di persone in difficoltà, specie donne e bambini.

Notevole il parterre degli artisti coinvolti nell'iniziativa. Ci sarà Andrea Bindi, poeta e vigile del fuoco che in luglio ha presentato a San Domenico il suo secondo libro. E poi Takako Ishii, artista giapponese di fama internazionale che ad Arezzo è molto legata. Veronica Buzzichelli è pittrice astratta, nata ad Arezzo con studio a Firenze. Conosciutissimo Alessandro Marrone, figura centrale del mondo artistico non soltanto aretino. Partecipa anche Vincenzo Nasuto, puro lui personaggio noto con all'attivo numerose mostre, come del resto Alessandro Bernardini che privilegia catrame e cemento per realizzare le sue opere. Il livello degli artisti, lo spazio alla beneficenza e l'apprezzata cucina di Naboo rendono quindi imperdibile l'evento del 25 settembre che sarà inoltre arricchito dagli interventi del critico d'arte Fabio Migliorati e di Sandro Sarri, presidente di Casa Thevenin.