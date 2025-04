Arezzo, 28 aprile 2025 – A San Giovanni Valdarno il concerto del coro Santa Cecilia di Firenze

A conclusione del ciclo di iniziative dell’associazione Archeosofica, domenica 4 maggio alle 17,30, nella Pieve di San Giovanni Battista in piazza Cavour, si terrà il concerto del Coro Santa Cecilia di Firenze, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. L’ingresso è gratuito.

L’evento è stato presentato questa mattina dall’assessore alla cultura Fabio Franchi, dalla referente dell’associazione Archeosofica Valdarno Patrizia Odorici e dalla responsabile del coro Santa Cecilia Daniela Datteri.

“Nel mese scorso – ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabio Franchi – l’associazione Archeosofica sezione Valdarno ha organizzato, con il patrocinio del comune un significativo ciclo di incontri ‘Il lato nascosto della musica’ nel corso del quale è stato mostrato come la musica non solo è in sintonia con l’animo umano ma addirittura riesce a esprimere o condizionare le emozioni. Un focus particolare era stato dedicato alla musica sacra non soltanto in riferimento alla musica suonata in chiesa o in contesti religiosi ma proprio come genere musicale a sé stante con regole e modalità precise. Per questo domenica 4 maggio alla pieve di San Giovanni Battista il coro di Santa Cecilia di Firenze si esibirà proprio in un concerto di musica sacra facendoci ascoltare e toccare con mano numerosi elementi spiegati e approfonditi durante il ciclo di incontri. Un concerto importante perché si parla di musica, di qualcosa di bello e di elevato ma anche per la qualità dell’esecuzioni. Infine per la capacità di far comprendere come il rapporto fra le note incida moltissimo nello sviluppare i sentimenti o, per chi crede o ha una visione trascendente, per andare oltre l’umano”.

Il Coro Santa Cecilia, composto da circa cinquanta elementi, sarà diretto dal maestro Alessandro Benassai e accompagnato al pianoforte dal maestro Alessandro Pelagatti. “Il repertorio proposto – ha spiegato Daniela Datteri dell’associazione Archeosofica e responsabile del coro Santa Cecilia – si distingue per l’originalità: si tratta infatti di composizioni inedite, basate sulla riscoperta della scala diatonica naturale e dei modi ecclesiastici tradizionali, rinnovati attraverso una visione creativa e contemporanea della musica sacra”.

Fondato nel 1999, il Coro si è esibito in numerosi concerti in Italia e all’estero, ricevendo apprezzamenti in Portogallo, Germania e Francia. Le sue esecuzioni si caratterizzano per la purezza del suono, l’intensità interpretativa e l’approccio che valorizza le potenzialità naturali della voce umana.

Il concerto del 4 maggio conclude il ciclo di conferenze “Il lato nascosto della musica” dedicato alla musica e al canto, che si sono svolte nella Sala La Nonziata a cura dell’associazione Archeosofica del Valdarno, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Relatori degli incontri sono stati la soprano Debora Beronesi e i maestri Davide Parola ed Emiliano Sciarra, che hanno guidato il pubblico alla scoperta del profondo legame tra musica ed emozioni, svelando alcuni segreti delle tecniche compositive e vocali di ogni epoca.

“Il concerto – ha sottolineato Patrizia Odorici, referente dell'associazione Archeosofica Valdarno – offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare una musica insieme nuova e antica, frutto dello studio delle origini del canto e ispirata da suggestioni mistiche e tradizionali, regalando un’esperienza sonora intensa e fuori dal comune. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica.