Arezzo, 30 luglio 2024 – Nell’ambito delle celebrazioni landiniane, il prossimo 3 agosto a Strada in Casentino, comune di Castel San Niccolò, è in programma un gustoso evento dal titolo “A cena con il Landino. Assaporiamo la storia”.

Sarà una bella occasione per conoscere e sperimentare il mondo medievale e rinascimentale in cui si inserisce la figura del celebre umanista, attraverso un racconto-degustazione in compagnia degli archeologi medievisti di Laboratori Archeologici San Gallo, già spin-off dell’Università di Firenze, che da oltre un decennio si occupa di indagare il paesaggio dei castelli casentinesi, grazie a progetti come “Il ponte del tempo”. L’Archeologia Medievale, infatti, è una disciplina che indaga e interpreta le trasformazioni dei paesaggi, le scelte tecnologiche e gli aspetti materiali delle società che li hanno popolati, permettendoci così di conoscere, attraverso lo studio degli oggetti di uso comune che caratterizzavano la vita quotidiana nel passato, anche molti aspetti della produzione delle materie prime, della preparazione e della consumazione dei cibi.

La serata, quindi, sarà un modo coinvolgente per avvicinarsi a Landino e alla società in cui ha vissuto, attraverso la scoperta della culinaria e della gastronomia medievali, assaporando consuetudini alimentari di un gusto ormai lontano, e quindi insolito, ma anche piuttosto vicino ad alcune tradizioni ancora attuali.

Gli archeologi Chiara Marcotulli e Riccardo Bargiacchi introdurranno gli ospiti al Medioevo casentinese e racconteranno i principali aspetti della cucina medievale e del primo rinascimento, mentre i partecipanti degusteranno alcuni piatti con ingredienti tipici, ripresi dai ricettari d’epoca, come l’"Anonimo Toscano", tradizionalmente datato fra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento, e il "Libro di cucina del secolo XIV", oppure dal "Libro de Arte Coquinaria" di uno dei più famosi cuochi medievali, Maestro Martino, più in linea con la cronologia di Landino (metà XIV secolo).

L’evento, organizzato dalla Proloco di Strada con la collaborazione della ASD di Borgo alla Collina e dell’Ecomuseo del Casentino UCMC, si svolgerà in due momenti. Alle ore 18,30, con ritrovo presso la chiesa di Borgo alla Collina, si terrà una visita guidata a tema landiniano e, a seguire, un breve aperitivo con focaccia al ramerino e vino fresco speziato. Alle 20,00, nel cortile del Refettorio dei Salesiani – Museo della Pietra Lavorata, a Strada in Casentino, in Via Don Bosco, avrà luogo la cena narrata composta da diverse portate. Primo servizio di credenza: insalata di erbe amare e frutta di stagione. Primo servizio di cucina: lasanis (lasagne), Insalseggiata di cipolle arrostite. Secondo servizio di cucina: pollo all’agresto e contorno caldo di foglie minute. Secondo servizio di credenza: torta di riso all’acqua di rose. A bevere: vino bianco toscano e ippocrasso (vino rosso speziato)

Costo delle iniziative: 8 € aperitivo; 40 € convito; 42 € entrambi (40 € per i soci della ASD di Borgo e Pro Loco di Strada)

Prenotazioni obbligatorie (aperitivo e/o cena) entro il 1 agosto: Pro Loco di Strada, 339 8685830 e Centro Servizi Ecomuseo, 0575 507272.