Tris dell’Arezzo al debutto: Nocchi e Tonelli affondano il Ravenna

acf arezzo

3

ravenna

0

ACF AREZZO (4-3-3): Nardi, Tuteri, Corazzi (68’ Licco), Ploner, Imprezzabile (62’ Gnisci), Zito, Nocchi (68’ Carcassi), Lorieri (78’ Tonelli), Blasoni, Fortunati, Razzolini (78’ Paganini). A disp: Holzer, Diaz Ferrer, Taleb, Martino. Allenatore: Mike Eracleous

RAVENNA WOMEN (4-3-3): Martinoli, Georgiou, Petralia, Sclavo, Sabia, Ventura, Costantini, Belo Da Silva, De Matteis, Catalano, Puntoni. A disp: Bedeschi, Gidoni, Mele, Fancellu, Gallina, Croin, Bolognini, Botta, Diversi. Allenatore: Elena Marchetti Proserpio

Arbitro: Morello di Tivoli

Reti: 5’ e 48 Nocchi, 90’ Tonelli

CASTIGLION FIBOCCHI – Buona la prima per l’Arezzo femminile che al comunale di Castiglion Fibocchi, nell’esordio del campionato di serie B, cala il tris contro Ravenna grazie ad una doppietta di Nocchi e al gol di Tonelli allo scadere. Emiliane ancora in costruzione, amaranto già in gran forma: risultato mai in discussione. Il nuovo Arezzo di Eracleous parte, dunque, con il piede giusto. La gara si mette subito in discesa perchè già al 4’ l’Arezzo passa in vantaggio: Ploner pesca in profondità Nicchi che controlla divinamente davanti al portiere e piazza la palla in porta senza difficoltà. Al 48’ Nocchi firma la sua personale doppietta, di testa, capitalizzando al massimo il cross di Fortunati (nella foto). Nardi, fin li inoperosa, si sporca le mani su una timida reazione del Ravenna. Tonelli al 90’ realizza la rete del definitivo 3-0.