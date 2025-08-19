Torna la “Scalata al castello”: una serata di sport, spettacolo e grandi campioni

Arezzo, 19 agosto 2025 – Fervono i preparativi per la 52ª edizione della Scalata al Ca stello, in programma mercoledì 27 agosto nel centro storico di Arezzo.

A poco più di una settimana dall’evento, la macchina organizzativa della Unione Polisportiva Policiano è a pieno regime: ogni dettaglio – logistico, tecnico e promozionale – è curato con la massima attenzione per offrire una manifestazione all’altezza della sua tradizione e della sua rilevanza a livello nazionale.

La Scalata al Castello è infatti la gara internazionale di podismo più antica della provincia di Arezzo, e da oltre mezzo secolo rappresenta un appuntamento imperdibile per il panorama podistico italiano e internazionale.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune e della Provincia di Arezzo, della Regione Toscana e della FIDAL. I GRANDI NOMI AL VIA La gara vedrà al via alcuni tra i migliori atleti del panorama nazionale e mondiale. In campo maschile, sarà presente il carabiniere l’italiano Johannes Chiappinelli, detentore del record italiano di maratona e in preparazione per i prossimi Campionati del Mondo di Tokyo. Con lui, gli azzurri Ouhda Ahmed e Stefano Massimi.

Fra gli atleti stranieri i più accreditati ,il keniano Towet (personale di 27’42” sui 10.000 metri) e i burundiani Sindayikengera, che vanta un eccezionale 13’01” sui 5.000 metri e Intunzinzi 28’38” nei 10000 mt ed il keniano Kenduiwo vincitore della Maratonina citta di Arezzo 2024.

In campo femminile, il grande nome azzurro Sofia Yaremchuk,del G.s. Esercito primatista italiana di maratona, affiancata dalla campionessa italiana della 10 km di Arezzo 2024 Valentina Gemetto, e la giovane azzurra Settino 6^ agli europei nei mt. 5.000 che dovranno affrontare una pattuglia di atlete molto forti come le Burundiane Niyomaoro con un personale di 15’06 e Nimbona e la spagnola Reimondo

UN PERCORSO SUGGESTIVO NEL CUORE DI AREZZO

Il percorso, interamente cittadino, si snoda tra le più belle vie del centro storico: Via Crispi – Via Roma – Piazza Guido Monaco – Via Garibaldi – Piazza Sant’Agostino – Via Margaritone, da ripetere:  6 volte per la gara femminile  12 volte per la gara maschile Prima della gara internazionale si svolgeranno anche:  La gara Amatori, sul tracciato utilizzato per i Campionati Italiani dello scorso ottobre  Le gare giovanili, che coinvolgeranno le nuove promesse dell’atletica

NON SOLO SPORT: UNA SERATA DI FESTA E COINVOLGIMENTO

La Scalata al Castello 2025 sarà una vera e propria serata scoppiettante, con gare agonistiche ad alto tasso tecnico, intrattenimenti di vario genere, presentazioni spettacolari e momenti di musica e balli a cura del Movimento Sportivo Popolare di Arezzo. Il pubblico, come ogni anno, sarà parte integrante dello spettacolo, contribuendo a creare un’atmosfera unica, fatta di passione, entusiasmo e grande partecipazione popolare.